يأتي الاتصالان بالتزامن مع تصعيد إسرائيل هجماتها على لبنان بعد تعرض إحدى مستوطناتها بالشمال السبت، لهجوم صاروخي مصدره الجانب اللبناني، فيما نفى حزب الله أي علاقه له بهذا الهجوم.

وقال بيان للخارجية المصرية إن اتصال عبد العاطي مع رجي، "تناول آخر التطورات إزاء التصعيد المقلق في جنوب لبنان، وما قد يشكله من توتر وعدم استقرار بالمنطقة، ويؤدي إلى تأجيج الوضع الهش بالإقليم".

وفي هذا الصدد، حذر عبد العاطي من مخاطر الانزلاق لدائرة تصعيد قد تسفر عن مزيد من عدم الاستقرار بالمنطقة.

وخلال الاتصال مع رجي، شدد عبد العاطي على موقف بلاده "الداعم للدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية واستقرارها في مواجهة التحديات الأمنية". وجدد تأكيد رفض بلاده "أي تحركات من شأنها أن تمس أمن وسلامة واستقرار الشعب اللبناني الشقيق".

كما أشار عبد العاطي إلى "ضرورة تنفيذ والتزام اتفاق وقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان، والانسحاب الفوري والكامل غير المنقوص للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وتمكين الجيش اللبناني من تنفيذ القرار 1701، وأهمية التطبيق الكامل والمتزامن للقرار من جانب كل الأطراف دون انتقائية".

وينص القرار 1701 الذي أصدره مجلس الأمن عام 2006 على وقف العمليات القتالية بين حزب الله وإسرائيل آنذاك، وإنشاء منطقة خالية من السلاح بين الخط الأزرق (المحدد لخطوط انسحاب إسرائيل من لبنان عام 2000) ونهر الليطاني جنوب لبنان، مع استثناء الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة "يونيفيل" من هذا الحظر.

وفي وقت سابق السبت، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض 3 صواريخ قال إنها أُطلقت من لبنان تجاه مستوطنة المطلة، وسارع في أعقاب ذلك بشن غارات جوية مكثفة على أنحاء عدة في لبنان، مما أوقع قتلى وجرحى.

ونفى حزب الله، في بيان، أي علاقة له بإطلاق هذه الصواريخ، فيما حذر مسؤولون لبنانيون في مقدمتهم الرئيس جوزيف عون، ورئيس الوزراء نواف سلام، ورئيس البرلمان نبيه بري، من محاولات جر البلاد لدائرة جديدة من العنف.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدأت إسرائيل عدواناً على لبنان تحول لحرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ما خلّف أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

في سياق متصل، تناول اتصال وزير الخارجية الإيراني مع نظيره المصري التطورات المتسارعة بالإقليم، وضرورة احتواء التصعيد بالمنطقة “سواء في غزة أو لبنان أو اليمن”.

وشدد عبد العاطي على "ضرورة ضبط النفس خلال هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة، وعدم اتخاذ خطوات أو تحركات من شأنها أن تسهم في تأجيج الوضع المتأزم في الإقليم".

وحسب بيان للخارجية المصرية، استعرض عبد العاطي مع عراقجي "التطورات في البحر الأحمر”، مشدداً على ضرورة حماية حرية الملاحة به، كما أشار إلى "الخسائر الكبيرة التي يتكبدها الاقتصاد المصري نتيجة انخفاض إيرادات قناة السويس وعدم استقرار الأوضاع في المنطقة".

وأكد وزير الخارجية المصري كذلك "أهمية استعادة الهدوء بالإقليم وتفادي انزلاق المنطقة إلى دائرة من العنف والتصعيد"، داعياً إلى "تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والعمل على احتواء التصعيد الراهن".

وبعد رفض إسرائيل الدخول في المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار واستئناف إسرائيل حرب الإبادة على غزة فجر الثلاثاء الماضي، عاودت جماعة "الحوثي" اليمنية قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن متوجهة لها في البحر الأحمر بصواريخ باليستية.

و"تضامناً مع غزة" في مواجهة الإبادة الإسرائيلية، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 استهداف سفن شحن مملوكة لإسرائيل أو مرتبطة بها في البحر الأحمر أو في أي مكان تطاله بصواريخ وطائرات مسيرة، قبل أن تتوقف عن ذلك بالتزامن مع سريان اتفاق وقف النار في 19 يناير/كانون الثاني الماضي.