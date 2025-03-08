وذكرت إدارة الخدمات العامة في بيان مشترك مع وزارات العدل، والتعليم، والصحة والخدمات الإنسانية أن الحكومة الأمريكية قالت إن هذا المبلغ سيُقتطع من منح مخصصة لجامعة كولومبيا بقيمة خمسة مليارات دولار.

وكانت الجامعة مركزاً لاحتجاجات طلابية دعا فيها المحتجون إلى إنهاء الدعم الأمريكي لإسرائيل بسبب سقوط ضحايا مدنيين والأزمة الإنسانية الناجمة عن عدوان تل أبيب على قطاع غزة.

وكانت هناك مزاعم بمعاداة السامية وكراهية الإسلام في الاحتجاجات والاحتجاجات المضادة لها، فيما قالت جامعة كولومبيا في السابق إنها بذلت جهوداً للتصدي لمعاداة السامية.

وقال ليو تيريل الذي يقود فريق العمل المعني بمواجهة معاداة السامية في وزارة العدل إن "إلغاء أموال دافعي الضرائب هذه هو أقوى إشارة حتى الآن على أن الحكومة الاتحادية لن تكون طرفاً في مؤسسة تعليمية مثل كولومبيا لا تحمي الطلاب والموظفين اليهود"، فيما لم تتضح بعد المنح والعقود التي أُلغيت.