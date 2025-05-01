تركيا
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وزير الصناعة التركي: من الممكن تحويل قبرص التركية إلى "جزيرة معلوماتية"
قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر إنه من الممكن تحويل جمهورية شمال قبرص التركية إلى "جزيرة معلوماتية".
وزير الصناعة التركي: من الممكن تحويل قبرص التركية إلى "جزيرة معلوماتية"
وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر / AA
1 مايو 2025

جاء ذلك في كلمته في افتتاح مهرجان "تكنوفيست"، اليوم الخميس، في ليفكوشا عاصمة قبرص التركية.

وأوضح كاجر أن انعقاد مهرجان "تكنوفيست" في قبرص التركية، بعد 51 عاماً من "عملية السلام" التركية في قبرص دليل على الأهمية التي توليها تركيا للقضية القبرصية، ورمز للوجود التركي الأبدي في الجزيرة.

ونفذ الجيش التركي عملية السلام عام 1974، من أجل إنقاذ أتراك الجزيرة من هجمات تنظيم "EOKA" الإرهابي الذي تأسس بهدف ضم جزيرة قبرص إلى اليونان وقتل وتهجير القبارصة الأتراك.

وأشار كاجر إلى أن النظام العالمي التقليدي يتصدع ويتغير توازن القوى.

وأكد أن "الأمة التركية التي كان يُعتقد أنها أضعفتها الحصارات قبل 51 عاماً ولم تكن قادرة حتى على إنتاج أجهزة راديو لجنودها، لم تنحنِ وتمكنت من إنتاج المسيرات والأقمار الصناعية والمحركات النفاثة والمروحيات من خلال مبادرة التكنولوجيا الوطنية".

وأعرب عن سروره وفخره بوجود 47 ألف شاب يشاركون في مسابقات المهرجان الحالي.

وأردف: "نتمنى أن تستمر هذه الحماسة في جمهورية شمال قبرص التركية. يمكننا أن نجعل شمال قبرص جزيرة للمعلوماتية معاً".

وذكر أن هدف بلاده ضمان حصول جمهورية شمال قبرص التركية على حقها، وأن يعترف بها العالم أجمع.

والخميس، انطلقت فاعليات مهرجان "تكنوفيست" لتكنولوجيا الطيران والفضاء، في جمهورية شمال قبرص التركية.

وينظم المهرجان (TEKNOFEST) الذي يعد الأكبر في العالم للطيران والفضاء والتكنولوجيا، وقف فريق التكنولوجيا التركية، برعاية رئاسة جمهورية شمال قبرص التركية، وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية.

مصدر:TRT ARABI
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