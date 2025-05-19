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البرهان يعيّن مسؤولاً سابقاً بالأمم المتحدة رئيساً لوزراء السودان
أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، مرسوماً دستورياً بتعيين كامل إدريس رئيساً للوزراء في البلاد.
البرهان يعيّن مسؤولاً سابقاً بالأمم المتحدة رئيساً لوزراء السودان
عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني / AA
19 مايو 2025

وذكر مجلس السيادة في بيان، أن البرهان أصدر مرسوماً دستورياً بتعيين إدريس الذي عمل مسؤولاً سابقاً في الأمم المتحدة وكان مرشحاً رئاسياً سابقاً، رئيساً للوزراء.

ويأتي تعيين إدريس بعد أقل من شهر من تعيين البرهان للدبلوماسي دفع الله الحاج علي رئيساً للوزراء بالإنابة.

كما أصدر مجلس السيادة مرسوماً دستورياً آخر بتعيين كل من سلمى عبد الجبار المبارك، ونوارة أبو محمد طاهر، أول سيدتين في مجلس السيادة، ما يرفع عدد أعضائه إلى 9.

وقال في بيانٍ ثانٍ، إن "البرهان أصدر مرسوماً دستورياً آخر بتعيين سلمى عبد الجبار المبارك، ونوارة أبو محمد طاهر عضوتين بمجلس السيادة".

وبهذا يرتفع عدد أعضاء المجلس إلى 9 بعد أن كان 7، ولتكون كل من المبارك وطاهر أول امرأتين تنالان عضويته منذ يوليو/تموز 2022.

وقبل التعيين الجديد كان المجلس يضم 4 أعضاء يمثلون الجيش هم "عبد الفتاح البرهان وشمس الدين كباشي وياسر العطا وإبراهيم جابر"، و3 يمثلون الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام في 2020 وهم: "مالك عقار ويحيى عبد الله وصلاح الدين آدم".

وكان من المتوقع اختيار رئيس وزراء مدني جديد وإجراء تعديل حكومي بعد أن سيطر الجيش على العاصمة الخرطوم من قوات الدعم السريع في أواخر مارس/آذار.

ويخوض الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 حرباً خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً.

مصدر:TRT ARABI
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