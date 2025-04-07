الحرب على غزة
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بصواريخ مجنّحة ومسيّرات.. "الحوثي" تعلن استهداف تل أبيب ومدمّرتين أمريكيتين بالبحر الأحمر
أعلنت جماعة "الحوثي" اليمنية، مساء اليوم الاثنين، تنفيذ عملية طالت "هدفاً عسكرياً" في تل أبيب باستخدام طائرة مسيرة واستهداف مدمرتين أمريكيتين بالبحر الأحمر بصواريخ مجنحة ومسيّرات، بينما تحدثت إسرائيل عن اعتراض طائرة مسيرة من اليمن قبل دخولها أجواءها.
بصواريخ مجنّحة ومسيّرات.. "الحوثي" تعلن استهداف تل أبيب ومدمّرتين أمريكيتين بالبحر الأحمر
جماعة الحوثي اليمنية تعلن استهداف تل أبيب ومدمرتين أمريكيتين بالبحر الأحمر / AA
7 أبريل 2025

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، في بيان متلفز، إن "سلاح الجو المسيّر في القوات المسلحة اليمنية (تابعة للجماعة)، نفذ عملية عسكرية استهدفت هدفاً عسكرياً للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بطائرة مسيرة نوع يافا" من دون مزيد من التفاصيل.

وأوضح أن عملية أخرى "استهدفت مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر وذلك بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة".

وعاد التوتر بين "الحوثي" من جهة وتل أبيب وحلفائها على رأسها واشنطن، على خلفية خرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار الأخير مع حركة حماس واستئنافها حرب الإبادة ضد غزة، بينما أعلنت الجماعة اليمنية استئنافها للعمليات العسكرية ضد إسرائيل ومصالحها إثر ذلك.

وأوقفت "الحوثي" استهدافاتها لإسرائيل والسفن التابعة لها، مع سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل و"حماس" في 19 يناير/كانون الثاني الماضي.

وبينما لم تعلق الولايات المتحدة فوراً على بيان الحوثي، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: "في وقت سابق اليوم، اعترض سلاح الجو طائرة مسيرة كانت تتجه نحو البلاد من جهة الشرق".

وتحدث عن "اعتراض الطائرة المسيرة قبل عبورها إلى الأراضي الإسرائيلية، ولم يجرِ تفعيل أي إنذارات وفقاً للسياسة".

بدورها، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الطائرة المسيرة التي اعتُرضت، أُطلقت من اليمن.

وفي 15 مارس/آذار الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه أمر جيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي، وهدد لاحقاً بـ"القضاء على الحوثيين تماماً".

ورصدت منذ ذلك الوقت، مئات الغارات الأمريكية على اليمن، ما أدى إلى مقتل 76 مدنياً وإصابة 182 آخرين على الأقل، بينهم أطفال ونساء، وفق بيانات حوثية لا تشمل الضحايا من القوات التابعة للجماعة.

وردت الجماعة اليمنية بأن تهديد ترمب "لن يثنيها عن مواصلة مناصرة غزة"، وعاودت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها.

و"تضامناً مع غزة" في مواجهة الإبادة الإسرائيلية، باشر الحوثيون منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 استهداف سفن شحن مملوكة لإسرائيل أو مرتبطة بها في البحر الأحمر أو في أي مكان تصله بصواريخ وطائرات مسيرة.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

مصدر:TRT ARABI
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