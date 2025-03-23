ولم تذكر القناة تفاصيل أخرى عن الغارتين ولا الخسائر الناتجة عنهما.

وحتى مساء الخميس، رُصدت عشرات الغارات الأمريكية على اليمن أدت إلى مقتل 79 شخصاً وإصابة أكثر من 100 آخرين، بينهم نساء وأطفال، حسب بيانات حوثية.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن المتحدث العسكري لقوات الجماعة يحيى سريع، عن اشتباك قوات الجماعة لساعات من خلال القوة الصاروخية والطيران المسير مع حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" وعدد من القطع الحربية المُعادية في البحر الأحمر.

وأكد سريع، في بيان متلفز، أن الجماعة "مستمرة في التصدي للعدوان الأمريكي الإجرامي الغاشم ومواجهة التصعيد بالتصعيد".

والأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه أمر جيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي في اليمن، قبل أن يهدد بـ"القضاء على الحوثيين تماماً".

بينما ردت الجماعة الخميس، بأن تهديد ترامب "لن يثنيها عن مواصلة مناصرة غزة"، إذ استأنفت منذ أيام قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها بالتزامن مع استئناف تل أبيب منذ فجر الثلاثاء الماضي، حرب الإبادة على القطاع.

و"تضامناً مع غزة" في مواجهة الإبادة الإسرائيلية، باشر الحوثيون منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 استهداف سفن شحن مملوكة لإسرائيل أو مرتبطة بها في البحر الأحمر أو في أي مكان تطاله بصواريخ وطائرات مسيرة.

ووقفت الجماعة استهدافاتها عقب سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس في يناير/كانون الثاني الماضي، لتعاود الهجمات مع استئناف تل أبيب الإبادة الجماعية في القطاع.