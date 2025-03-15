وأعلنت جماعة الحوثي مساء السبت، استهدافاً أمريكياً لأطراف مدينة ذمار ومديرية عنس، إضافة إلى حي سكني في العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة شمالي اليمن.

وأدّت الضربات الأمريكية على صنعاء إلى سقوط 13 قتيلاً و9 جرحى، بحسب وكالة سبأ الحوثية، فيما ذكر شهود عيان أن "الغارات استهدفت حي الجراف شمالي العاصمة صنعاء وأدت إلى انفجارات عنيفة".

كما تجددت الغارات في وقت لاحق ضد صعدة ومأرب، لتعلن الوكالة "مقتل 4 أطفال وامرأة وإصابة أكثر من 10 بينهم نساء وأطفال، في حصيلة أولية لاستهداف الطيران الأمريكي منزلاً سكنياً بمنطقة قحزة شمالي صعدة".

أما في صعدة شمالي البلاد، فذكر مصدر أمني مطلع أن الطيران الأمريكي “ارتكب مجزرة” أخرى بحق مواطنين في مديرية ساقين بالمدينة راح ضحيتها قتيل وجريح.

وعلى هذا النحو ارتفع عدد ضحايا الهجوم الأمريكي ضد اليمن إلى 19 قتيلاً و20 جريحاً، في حصيلة غير نهائية.

وفي وقت سابق ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على منصة "تروث سوشيال"، أنه أمر الجيش الأمريكي بشنّ عملية عسكرية حاسمة وقوية “ضد الإرهابيين الحوثيين في اليمن".

وأوضح أن الحوثيين "شنوا حملة متواصلة من القرصنة والعنف والإرهاب ضد السفن والطائرات والمُسيّرات الأمريكية، وغيرها"، على حد تعبيره.

كما قالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" إنها شنت سلسلة عمليات شملت ضربات دقيقة ضد أهداف للحوثيين في مختلف أنحاء اليمن، فيما لم يصدر تعقيب فوري من الجانب البريطاني على الضربات.

وهذه أول ضربات على اليمن منذ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس بغزة في يناير/كانون الثاني الماضي.

ومساء الأربعاء أعلنت الجماعة استئناف عملياتها في البحر الأحمر وخليج عدن لحظر حركة الملاحة الإسرائيلية بسبب عدم إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

و"تضامناً مع قطاع غزة" بمواجهة هذه الإبادة، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر أو في أي مكان تطاله بصواريخ ومسيّرات.

كما شن الحوثيون من حين إلى آخر هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل، بعضها استهدف مدينة تل أبيب (وسط)، قبل أن توقفها مع دخول وقف إطلاق النار بغزة حيز التنفيذ.

ورغم بدء سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل في 19 يناير/كانون الثاني 2025، تواصل إسرائيل استهداف الفلسطينيين بالرصاص الحي والقصف عبر طائراتها المُسيّرة.

وبنهاية 1 مارس/آذار 2025، انتهت مرحلة أولى من الاتفاق استمرت 42 يوماً، وتنصّل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من بدء المرحلة الثانية وجرى منع دخول المساعدات إلى القطاع.

‏‎وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.