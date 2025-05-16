تركيا
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إسطنبول.. اختتام المحادثات الإيرانية-الأوروبية بشأن الاتفاق النووي
انتهى الاجتماع الذي عُقد في إسطنبول، اليوم الجمعة، على مستوى نواب وزراء خارجية إيران والأطراف الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي: بريطانيا وفرنسا وألمانيا.
إسطنبول.. اختتام المحادثات الإيرانية-الأوروبية بشأن الاتفاق النووي
اختتام المحادثات النووية الإيرانية الأوروبية في إسطنبول / AA
16 مايو 2025

ومثَّل طهران في الاجتماع الذي عُقد في القنصلية العامة الإيرانية بإسطنبول نائبا وزير الخارجية مجيد تخت روانجي وكاظم غريب آبادي، وفق مراسل الأناضول.

ولم تتوفر أي معلومات حتى ساعة نشر الخبر عمَّا إذا كان سيصدر بيان صحفي بشأن اللقاء في إسطنبول.

وعقب انتهاء الاجتماع، قال غريب آبادي، في بيان، عبر منصة إكس: "استضفتُ أنا والدكتور تخت روانجي مسؤولين سياسيين من 3 دول أوروبية في إسطنبول".

وأضاف: "ناقشنا آخر مستجدات المحادثات النووية غير المباشرة (مع الولايات المتحدة) ورفع العقوبات، وتبادلنا وجهات النظر".

وأردف: "إيران والدول الأوروبية الثلاث عازمة على مواصلة الدبلوماسية والاستفادة منها على أكمل وجه. سنلتقي مجدداً ونواصل المحادثات عند الضرورة".

كان من المقرر عقد اجتماع بين الأطراف الأوروبية الثلاثة وإيران، 2 مايو/ أيار الجاري في روما، لكنه أُلغي بعد تأجيل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

ومؤخراً، أعربت إيران عن قلقها من أن تستخدم الدول الأوروبية ما تسمى "آلية الزناد"، وهو ما قد يؤدي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي جرى رفعها بموجب الاتفاق النووي الموقَّع عام 2015.

وفي مقال نشرته صحيفة لوبوان الفرنسية في 11 مايو/أيار الجاري، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن "إساءة استخدام آلية الزناد" ستكون لها عواقب.

وأضاف عراقجي: "هذا الوضع لا يعني نهاية دور أوروبا في الاتفاق فحسب، بل يعني أيضاً تصعيد التوترات التي قد تصبح لا رجعة فيها".

مصدر:TRT ARABI
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