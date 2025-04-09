تركيا
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فيدان: مستعدون لتقديم الدعم لسوريا في حال إبرام اتفاق عسكري.. وعلى واشنطن وضع حد لنتنياهو
أعرب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأربعاء، عن استعداد أنقرة لتقديم الدعم إلى سوريا في حال إبرام اتفاق عسكري معها.
فيدان: مستعدون لتقديم الدعم لسوريا في حال إبرام اتفاق عسكري.. وعلى واشنطن وضع حد لنتنياهو
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان / TRT ARABI
9 أبريل 2025

وفي تصريح تلفزيوني، قال فيدان: "سوريا، كونها دولة مستقلة، إذا دخلت في اتفاق عسكري معنا فنحن مستعدون أن نقدم لها أي دعم نستطيعه".

وأشار إلى أن إسرائيل حددت استراتيجية تتمثل في عدم ترك أي شيء للإدارة الجديدة في سوريا. ولفت إلى أن أي حالة عدم استقرار في بلد جار لتركيا ستؤثر فيها وتتسبب لها بأذى.

وفي هذا الصدد، حذر من أن أنقرة لا يمكنها البقاء صامتة إزاء ذلك.

من جهة أخرى، قال فيدان، إنه يتعين على الولايات المتحدة أن "تعيد ضبط" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأن ترسم إطاراً له، موضحاً: “نتنياهو يتحدى العالم بالموارد الأمريكية، وعلى الولايات المتحدة وضع حد له”.

كما أشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يحترم نظيره التركي رجب طيب أردوغان، زعيماً، ولديهما علاقة جيدة.

في سياق متصل، قال وزير الخارجية التركي إن “المنصة التي أنشأتها تركيا خلال التعاون مع دول المنطقة، الأردن والعراق ولبنان وسوريا، مفيدة بشكل كبير، وتركز على القضايا الأمنية، خصوصاً مكافحة تنظيم داعش الإرهابي”.

مصدر:TRT Arabi
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