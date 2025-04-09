وفي تصريح تلفزيوني، قال فيدان: "سوريا، كونها دولة مستقلة، إذا دخلت في اتفاق عسكري معنا فنحن مستعدون أن نقدم لها أي دعم نستطيعه".

وأشار إلى أن إسرائيل حددت استراتيجية تتمثل في عدم ترك أي شيء للإدارة الجديدة في سوريا. ولفت إلى أن أي حالة عدم استقرار في بلد جار لتركيا ستؤثر فيها وتتسبب لها بأذى.

وفي هذا الصدد، حذر من أن أنقرة لا يمكنها البقاء صامتة إزاء ذلك.

من جهة أخرى، قال فيدان، إنه يتعين على الولايات المتحدة أن "تعيد ضبط" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأن ترسم إطاراً له، موضحاً: “نتنياهو يتحدى العالم بالموارد الأمريكية، وعلى الولايات المتحدة وضع حد له”.

كما أشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يحترم نظيره التركي رجب طيب أردوغان، زعيماً، ولديهما علاقة جيدة.

في سياق متصل، قال وزير الخارجية التركي إن “المنصة التي أنشأتها تركيا خلال التعاون مع دول المنطقة، الأردن والعراق ولبنان وسوريا، مفيدة بشكل كبير، وتركز على القضايا الأمنية، خصوصاً مكافحة تنظيم داعش الإرهابي”.