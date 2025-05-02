وقالت: "بعد ساعات من السيطرة على الحريق الهائل في منطقة اللطرون (بين القدس وتل أبيب) استؤنف الحريق في المنطقة اليوم". وأضافت معاريف أن طواقم الإطفاء الإسرائيلية تهرع إلى المكان. إلا أن سلطة الإطفاء الإسرائيلية قالت في منشور على منصة إكس: "لا أحداث دراماتيكية حالياً في مناطق الحرائق في القدس".

وأضافت: "تجري مراقبة عدة نقاط تصاعد دخان، كما تستمر قوات الإطفاء والطائرات في العمل. السيطرة كاملة".

ومساء الخميس، أعلنت إسرائيل السيطرة على حرائق اجتاحت المنطقة بين مدينتي القدس وتل أبيب، بعد نحو 30 ساعة على اندلاعها والتهام نحو 20 ألف دونم.

وقالت وسائل إعلام عبرية، بينها هيئة البث الرسمية، إن الترجيحات تشير إلى أن سبب الحرائق "إهمال متنزهين"، وليس بفعل فاعل.

وخلافاً لاتهام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أشخاصاً بإشعالها، قالت القناة "12"​​​​​​​ إن "الحرائق المركزية في جبال القدس لم تُشعَل عمداً والتقديرات أنها نتيجة إهمال". وتُجري السلطات تحقيقات لتحديد سبب اندلاع النيران في المنطقة نفسها التي شهدت الأسبوع الماضي حرائق مشابهة أقل شدة.

ونقل موقع تايمز أوف إسرائيل الإخباري عن الرئيس إسحاق هرتسوغ، قوله الخميس: "هذا الحريق جزء من أزمة المناخ التي يجب عدم تجاهلها، إنها تتطلب منَّا الاستعداد لمواجهة تحديات جسيمة ومهمة، واتخاذ القرارات، بما في ذلك التشريعات المناسبة".

الحرائق بين مدينتي تل أبيب والقدس، التي تعد الأكبر منذ سنوات، تسببت في إخلاء 10 بلدات ومستوطنات، وتمددت جراء ارتفاع درجات الحرارة والرياح القوية في المنطقة الحرجية.