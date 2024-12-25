جاء ذلك في تصريحات للصحفيين قبيل اجتماع كتلة حزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة.

وأشار مميش أوغلو إلى اتصاله الهاتفي بنظيره السوري ماهر الشرع، أمس الثلاثاء، واستعداد أنقرة لتقديم كل أنواع الدعم لدمشق في مجال الصحة.

وقال: "سنقوم بكل ما في وسعنا، وسيستمر دعمنا الصحي لهؤلاء الإخوة (السوريين)، فهم جيراننا ودعمنا لهم سيظل دائماً".

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن زعيم الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، تكليف محمد البشير رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.