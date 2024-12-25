سوريا الجديدة
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وزير تركي: سنقدم أشكال الدعم كافة إلى سوريا في القطاع الصحي
أكد وزير الصحة التركي كمال مميش أوغلو، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستواصل دعم سوريا في القطاع الصحي بكل الطرق، مضيفاً: "سنقوم بكل ما في وسعنا لدعم الإخوة" السوريين.
وزير تركي: سنقدم أشكال الدعم كافة إلى سوريا في القطاع الصحي
وزير تركي: سنقدم أشكال الدعم كافة إلى سوريا في القطاع الصحي / AA
25 ديسمبر 2024

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين قبيل اجتماع كتلة حزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة.

وأشار مميش أوغلو إلى اتصاله الهاتفي بنظيره السوري ماهر الشرع، أمس الثلاثاء، واستعداد أنقرة لتقديم كل أنواع الدعم لدمشق في مجال الصحة.

وقال: "سنقوم بكل ما في وسعنا، وسيستمر دعمنا الصحي لهؤلاء الإخوة (السوريين)، فهم جيراننا ودعمنا لهم سيظل دائماً".

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن زعيم الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، تكليف محمد البشير رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.

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