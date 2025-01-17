سياسة
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"الحوثي" تعلن شن الولايات المتحدة 5 غارات على محافظة عمران
نفذت الولايات المتحدة الأمريكية، فجر اليوم الجمعة، 5 غارات جوية استهدفت مواقع بمحافظة عمران شمالي اليمن.
"الحوثي" تعلن شن الولايات المتحدة 5 غارات على محافظة عمران
American-British raids on the Harf Sufyan district in Amran Governorate, northern Yemen / Others
17 يناير 2025

وقالت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "الحوثي" اليمنية: "عدوان أمريكي يستهدف بـ5 غارات مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران"، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول الخسائر أو الأضرار الناتجة عن الهجمات.

و"تضامناً مع غزة" بمواجهة الإبادة الجماعية الإسرائيلية، يهاجم الحوثيون منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ وطائرات مسيّرة كما يهاجمون أهدافاً في إسرائيل.

ورداً على ذلك بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع 2024 شن غارات على "مواقع للحوثيين" في اليمن، وهو ما قابلته الجماعة بأنها باتت تعتبر السفن الأمريكية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تصله أسلحتها.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنّين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

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