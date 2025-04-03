وقال المتحدث العسكري لقوات الحوثيين يحيى سريع، في بيان متلفز: "تمكنت الدفعات الجوية (التابعة للجماعة) من إسقاط طائرة أمريكية نوع MQ_9، في أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء محافظة الحديدة".

وأوضح أن العملية "تمت بصاروخ أرض-جو محلي الصنع".

وتعد هذه الطائرة هي الثانية التي تسقطها الجماعة خلال 72 ساعة والسابعة عشرة منذ بدء عملية إسناد قطاع غزة، حسب سريع.

وحتى الساعة 08:20 "ت.غ" لم يتوافر تعقيب أمريكي في هذا الشأن.

وتأتي هذه الضربات في إطار تصعيد عسكري مستمر بين القوات الأمريكية وجماعة الحوثي، على خلفية استهداف الجماعة سفناً في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ضمن ما تقول إنه دعم للمقاومة الفلسطينية في غزة.

وخلال الأيام الماضية، كثفت الولايات المتحدة غاراتها على مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، بشكل غير مسبوق، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى ودمار في البنية التحتية حسب بيانات للجماعة.

وفي 15 مارس/آذار الجاري أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه أمر جيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد الجماعة، قبل أن يهدد بـ"القضاء على الحوثيين تماماً".

بينما ردت الجماعة بتأكيد أن تهديد ترمب "لن يثنيها عن مواصلة مناصرة غزة" إذ استأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها بالتزامن مع استئناف تل أبيب منذ 18 مارس/آذار الجاري، حرب الإبادة على القطاع.