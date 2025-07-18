الحرب على غزة
2 دقيقة قراءة
الضفة.. شهيد برصاص الاحتلال وإصابات بقمع مسيرة في جنين ومستوطنون يقتلون عشرات رؤوس الأغنام
استُشهد طفل فلسطيني، مساء الجمعة، متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال في بلدة يعبد، جنوبي مدينة جنين، تزامناً مع قمع الاحتلال مسيرة مندِّدة بالسيطرة على قمة جبل السالمة ببلدة رابا قرب جنين شمالي الضفة الغربية.
الضفة.. شهيد برصاص الاحتلال وإصابات بقمع مسيرة في جنين ومستوطنون يقتلون عشرات رؤوس الأغنام
أصيب 13 فلسطينيا بحالات اختناق خلال قمع جيش الاحتلال مسيرة قرب جنين / Reuters
18 يوليو 2025

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" باستشهاد الطفل عمرو علي خالد قبها (13 عاماً) متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في بلدة يعبد، منوهةً إلى أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي تجاه الطفل، خلال وجوده في أحد شوارع البلدة.

ومنعت قوات الاحتلال مركبات الإسعاف من الوصول إلى الطفل قبها لتقديم العلاج له، واعتدت على والده بالضرب المبرح واحتجزته خلال محاولته الوصول إلى ابنه.

وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، في بيان، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي منع وصول طاقمها إلى الطفل المصاب، قبل أن يعلَن استشهاده لاحقاً.

في غضون ذلك، أُصيب 13 فلسطينياً بحالات اختناق، خلال قمع جيش الاحتلال مسيرة مندِّدة بسيطرته على قمة جبل السالمة ببلدة رابا قرب جنين.

ولفتت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أنّ طواقمها "تعاملت مع 13 إصابة بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، نتيجة قمع قوات الاحتلال مسيرة في بلدة رابا قرب جنين"، موضحة أنّ جميع الإصابات تم عولجت ميدانياً.

وفي وقت سابق، أدى مئات الفلسطينيين صلاة الجمعة قرب جبل السالمة في بلدة رابا، وتوجهوا نحو قمته، بدعوة من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير، ومجلس البلدة.

ونوه شهود عيان إلى أنّ جيش الاحتلال أطلق قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المشاركين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع عدد منهم.

ومنذ عدة أيام تعمل آليات إسرائيلية على تجريف قمة الجبل لإقامة نقطة عسكرية وبؤرة استيطانية، وهو ما يرفضه الفلسطينيون.

في سياق متصل، أفاد رئيس مجلس الأغوار الشمالية مهدي دراغمة في بيان، بأن مستوطنين إسرائيليين "نفّذوا مجزرة" بحق 117 رأس غنم بمنطقة الأغوار الشمالية شمال شرقي الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح دراغمة أنّ "مستوطنين حاصروا أغناماً في منطقة الشك في الأغوار الشمالية، فجر الجمعة، وقتلوا 117 رأساً من الأغنام بالسكاكين والرصاص الحي"، واصفاً الحادثة بأنها "إجرامية وإرهاب منظم يستهدف الوجود الفلسطيني في الأغوار".

وتابع: "المستوطنون حاصروا الأغنام خلال ساعات الليل حتى صباح الجمعة في منطقة الشك"، مؤكداً أنّ "الأهالي تمكنوا لاحقاً من استعادة جزء من القطيع بعد فرار المستوطنين، وتعد الواقعة استهدافاً لعائلات (فلسطينية) كاملة تعتمد على الثروة الحيوانية للبقاء".

وبالتوازي مع إبادة غزة، صعَّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس المحتلة، ما أدى إلى استشهاد ألف فلسطيني على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي، إبادة جماعية في غزة، خلَّفت أكثر من 198 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافةً إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us