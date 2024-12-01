سياسة
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زيلينسكي: لا عضوية في حلف الناتو بدون الأراضي التي تحتلها روسيا
رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فكرة الحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو) دون الأراضي التي تحتلها روسيا، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد في كييف مع رئيس المجلس الأوروبي الجديد أنطونيو كوستا.
زيلينسكي: لا عضوية في حلف الناتو بدون الأراضي التي تحتلها روسيا
زيلينسكي يرفض عضوية الناتو دون الأراضي التي تحتلها روسيا / AFP
1 ديسمبر 2024

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن "دعوة أوكرانيا للانضمام إلى حلف الناتو هي أمر حيوي لبقاء البلاد". لكنه أشار إلى أنه لا يمكن أن تكون دعوة الناتو موجهة لجزء واحد فقط من الأراضي الأوكرانية. وأكد زيلينسكي أن هذه الخطوة من شأنها أن تعترف بخسارة أوكرانيا للأراضي التي تستولي عليها روسيا، وهو الأمر الذي لن تقبله أوكرانيا تحت أي ظرف من الظروف.

في هذا السياق، أوضح زيلينسكي أنه يجب على حلف الناتو توجيه الدعوة إلى أوكرانيا بموجب حدودها المعترف بها دولياً، مشيراً إلى أن الضمانات الأمنية المقدمة من الناتو يمكن أن تنطبق فقط على المناطق التي تختار الحكومة الأوكرانية السيطرة عليها.

وتجدر الإشارة إلى أن الانضمام إلى حلف الناتو يعتبر عنصراً أساسياً في "خطة النصر" التي طرحها زيلينسكي في شهر أكتوبر/تشرين الأول. توضح هذه الخطة استراتيجية أوكرانيا لتعزيز أمنها ورفع مستوى التعاون مع حلفائها الغربيين في مواجهة التهديدات الخارجية.

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