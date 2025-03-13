وقالت المحكمة في بيان لها إن السلطات الفلبينية اعتقلت دوتيرتي الذي يبلغ من العمر 80 عاماً، بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة، وجرى تسليمه إلى "الجنائية الدولية".

وأضاف البيان أن مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية تقدم في 10 فبراير/شباط الماضي بطلب لإصدار مذكرة توقيف بحق دوتيرتي بتهم "القتل والتعذيب والاغتصاب كجرائم بحق الإنسانية".

وأشار البيان إلى أن دوتيرتي كان مؤسس "فرقة الموت في دافاو"، وأنه كان يتحمل المسؤولية عن جرائم القتل التي صُنّفت جرائم بحق الإنسانية، التي ارتُكبت في الفلبين بين نوفمبر/تشرين الثاني 2011 ومنتصف مارس/آذار 2019، في أثناء توليه منصب رئيس بلدية دافاو، ثم رئيساً للفلبين.

وأفاد البيان أنه سيجري تحديد موعد أولى جلسات محاكمة دوتيرتي، الذي لا يزال محتجزاً، في وقت لاحق. ونقل البيان عن مدّعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، ترحيبه بتسليم دوتيرتي إلى المحكمة.

واعتُقل الرئيس السابق في مطار نينوي أكينو الدولي في العاصمة مانيلا، يوم الثلاثاء، لدى عودته من رحلة إلى هونغ كونغ.

وفي سبتمبر/أيلول 2021، قرّرت المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في "الجرائم بحق الإنسانية" التي قالت إنها ارتكبت خلال عمليات "الحرب على المخدرات" والتي حدثت بين عامي 2016 و2022 في أثناء فترة حكم دوتيرتي.

لكن في أواخر 2021، أجرت الفلبين تحقيقاً داخلياً في هذه الادعاءات، معتبرة أن "الجنائية الدولية" لا تملك الولاية القضائية النهائية، ما أدى إلى تعليق التحقيق الدولي بشكل مؤقت.

وفي 17 مارس/آذار 2018، وبعد بدء المحكمة الجنائية الدولية تحقيقها الأولي، أعلنت الفلبين انسحابها من نظام روما الأساسي، الذي يمثل المعاهدة التأسيسية للمحكمة.

وعلى الرغم من ذلك، قررت المحكمة الجنائية الدولية في 18 يوليو/تموز 2023 استئناف التحقيقات في القضية.