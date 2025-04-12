سياسة
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طقس سيئ في بكين يغلق مواقع تاريخية ويعطل المرور.. و69 قتيلاً بعواصف في الهند ونيبال
اجتاحت عواصف قوية بلدان عدّة بآسيا، أدت إلى تعطيل حركة المرور وإغلاق مواقع تاريخية في الصين، فيما أسفرت عن مقتل 69 شخصاً على الأقل في الهند ونيبال
طقس سيئ في بكين يغلق مواقع تاريخية ويعطل المرور.. و69 قتيلاً بعواصف في الهند ونيبال
عواصف قوية تجتاح بكين / AP
12 أبريل 2025

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم السبت، أن رياحاً قوية بلغت سرعتها 150 كيلومتراً في الساعة، هبت أمس الجمعة في المناطق الشمالية من العاصمة بكين، ومن المتوقع استمرارها خلال مطلع هذا الأسبوع. 

وصاحب الرياح، وفق الوكالة، تساقط للثلوج في منطقة منغوليا الداخلية وحبات البرَد في جنوب الصين في ساعة متأخرة من مساء أمس. وأصدرت بكين اليوم السبت، ثاني أعلى مستوى تحذير من العواصف، وذلك للمرة الأولى منذ 10 سنوات.

ونصحت السلطات السكان بتجنب السفر غير الضروري، مشيرة إلى أن الرياح قد تكون الأعتى في شهر أبريل/نيسان منذ عام 1951. وألغيت 838 رحلة جوية صباح اليوم في المطارين الرئيسيين بالعاصمة. كما علقت خدمات القطار.

وأغلقت السلطات مواقع تاريخية ومتنزهات في بكين، فيما أُجّل نصف الماراثون الذي كان مقرراً غداً الأحد، بمشاركة روبوتات تتنافس مع البشر.

وقالت "شينخوا" وتليفزيون الصين المركزي إن عواصف رملية هبت على مساحة امتدت من منطقة في منغوليا الداخلية إلى منطقة نهر يانغتسي، وشلت حركة المرور على الطرق في ثمانية أقاليم.

قتلى في الهند والنيبال

وفي جنوب آسيا، قالت هيئة إدارة الكوارث في ولاية بهار شرقي الهند اليوم السبت، إن ما لا يقل عن 61 شخصاً قضوا جراء العواصف الرعدية والصواعق، يومي الخميس والجمعة.

كما قتل 8 أشخاص في النيبال المجاورة، وفق ما أفاد مسؤولون في إدارة الكوارث، موضحين أنهم قضوا "في ضربات صواعق" يومي الأربعاء والخميس. وتوقعت مصلحة الأرصاد الجوية هطول أمطار غزيرة على ولاية بهار، اليوم السبت.

والعام الماضي حذر خبراء من أن التغير المناخي يؤدي إلى ارتفاع مقلق في الصواعق القاتلة في الهند وقد تسببت بالفعل بمقتل نحو 1900 شخص.

مصدر:TRT Arabi
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