وأكد يلديز أن سوريا برهنت التزامها الانتقال السياسي الشامل والمصالحة الوطنية بإحراز تقدم ملحوظ رغم التحديات العديدة.

وشدد على دعم بلاده جهود سوريا في تحقيق السلام والتعافي وإعادة الإعمار منذ البداية.

وأشار إلى أن إسرائيل تواصل اعتداءاتها على سوريا منذ سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول لعرقلة مسار الاستقرار.

وأضاف: "عدوان إسرائيل المستمر يقوّض بشكل مباشر جهود سوريا لإعادة الإعمار على أساس التماسك الاجتماعي. إن تدخلاتها العسكرية وتصريحاتها الاستفزازية تهدد سيادة البلاد ووحدة أراضيها".

ولفت إلى أن الهجمات الإسرائيلية تزعزع استقرار المنطقة وتزيد من الخسائر في صفوف المدنيين ونزوحهم.

ودعا يلديز مجلس الأمن إلى تهدئة التوتر ووقف العدوان الإسرائيلي فوراً، وأعرب عن دعمه لجهود الحكومة السورية للحفاظ على الهدوء في محافظة السويداء ومنع سقوط ضحايا من المدنيين، وللمساعدة في ضمان محاسبة المتسببين بالعنف في المنطقة.

وأكد أن تركيا تؤمن إيماناً راسخاً بعزيمة الشعب السوري وحكومته، والتزامها دعم جهود سوريا لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار لجميع السوريين.

والأحد، اندلعت مواجهات دامية بين أطراف بدوية ودرزية في السويداء، تدخلت إثرها قوات من الجيش السوري والأمن لإعادة الاستقرار إلى المحافظة.

وتحت ذريعة "حماية الدروز" استغلت إسرائيل تلك الأوضاع وصعّدت عدوانها على سوريا، وشنّت الأربعاء غارات مكثفة على 4 محافظات، وقصفت مقر هيئة الأركان ومحيط القصر الرئاسي في دمشق.

وتستخدم إسرائيل "حماية الدروز" ذريعة لتبرير انتهاكاتها ومنها رغبتها بجعل جنوب سوريا "منزوع السلاح"، لكن معظم زعماء الطائفة الدرزية أعلنوا إدانتهم أي تدخل خارجي وتمسكهم بسوريا الموحدة، ورفضهم التقسيم أو الانفصال.



