ترقب لإعلان ترمب حلا شاملا لحرب غزة نهاية هذا الأسبوع.. هذا ما أعلنته صحيفة يسرائيل هيوم، مضيفة أن الحل يطور بمشاركة جزئية فقط من إسرائيل، وربما لا يفي بجميع مطالبها

الجيش الهندي يعلن أن باكستان شنت عدة هجمات باستخدام طائرات مسيرة وذخائر أخرى على امتداد الحدود الغربية للهند، فيما يجري البلدان اتصالات على مستوى مجلس الأمن القومي لكل منهما.

كوريا الشمالية تجري مناورات نووية تحاكي تنفيذ هجوم نووي مضاد على كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، في خطوة تصعيدية جديدة وسط توتر متزايد في شبه الجزيرة الكورية.