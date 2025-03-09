وفاز كارني البالغ 59 عاماً بانتخابات زعامة الحزب بنسبة 85,9% من الأصوات، متغلباً على منافسته الرئيسية نائبة رئيس الوزراء السابقة كريستيا فريلاند.

وباعتباره خليفة لترودو، من المتوقع أن يتولى كارني أيضاً منصب رئيس الوزراء مؤقتاً، وأن يكون المرشح الرئيسي للحزب في الانتخابات المقبلة، التي طال انتظارها، في ثاني أكبر دولة في العالم من حيث المساحة.

وفي خطاب النصر الذي ألقاه في أوتاوا، حذّر كارني من أن "الأمريكيين يريدون بلدنا، لا يمكننا أن نسمح لترمب بالانتصار"، وأضاف أن كندا بحاجة إلى "بناء اقتصاد جديد وإقامة علاقات تجارية جديدة".