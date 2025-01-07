سياسة
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الاحتلال يقتل 3 فلسطينيين ويواصل حملة الاعتقالات والمداهمات بالضفة الغربية
استُشهد 3 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، شمالي الضفة الغربية المحتلة، وفق مصادر محلية، بالتزامن مع حملة اعتقالات وتفتيش للمنازل، واندلاع مواجهات في عدد من المناطق.
الاحتلال يقتل 3 فلسطينيين ويواصل حملة الاعتقالات والمداهمات بالضفة الغربية
لاحتلال يشن حملة اعتقالات خلال اقتحامه مدناً وبلدات بالضفة الغربية. / AA
7 يناير 2025

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، أن طواقمها في طوباس "تتعامل مع شهيد في بلدة طمون جراء قصف إسرائيلي لشاب عمره 18عاماً".

وأشارت الجمعية إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يمنع طواقمها من الوصول إلى موقع آخر في طمون بعد تلقي بلاغات عن قصف ثانٍ ووقوع عدد من الإصابات.

وفي وقت سابق ذكر شهود عيان أن جيش الاحتلال اقتحم مدينة طوباس وبلدة طمون ومخيم الفارعة جنوبي المدينة، وأوضحوا أن الجيش دفع بتعزيزات عسكرية برفقة جرافات شرعت في تدمير البنية التحتية، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة وسماع أصوات تفجيرات.

وفي بلدة الباذان شمال شرقي نابلس، استُشهد فلسطيني آخر برصاص قوات خاصة إسرائيلية بحسب مصادر محلية وطبية.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، أن طواقمها في نابلس تتعامل مع شهيد عمره 40 عاماً من بلدة طلوزة (ملاصقة للباذان).

وقال شهود عيان إن قوات إسرائيلية اقتحمت بلدة الباذان وأطلقت الرصاص على فلسطيني أمام منزله، ما أدى إلى استشهاده على الفور، مشيرين إلى أنه أسير سابق في السجون الإسرائيلية.

وفي الإطار نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الثلاثاء سلسلة اقتحامات طالت مدناً وبلدات في الضفة الغربية، بحسب مصادر محلية.

وذكر شهود أن جيش الاحتلال اقتحم مدينة رام الله وسط الضفة ودهم عدة أحياء، وألصق أمراً بتمديد إغلاق قناة الجزيرة القطرية 45 يوماً على مكتب القناة.

في السياق، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينتَي رام الله والبيرة ومخيمَي الجلزون والأمعري، ونفذت عمليات دهم وتفتيش واسعة.

وطالت عمليات الدهم، بحسب ما أفادت به مصادر أمنية ومحلية، جبل الطويل، وسطح مرحبا، والمنطقة الصناعية البيرة، وحي المصيون، ورام الله التحتا، والطيرة، وبلدة ⁠بيتونيا.

في غضون ذلك، شن مستوطنون إسرائيليون، مساء الاثنين، سلسلة هجمات استهدفت قرى وبلدات فلسطينية بالضفة الغربية وأدت إلى أضرار في الممتلكات.

وقال تليفزيون فلسطين الحكومي إن "مجموعات من المستوطنين أحرقت شاحنة وألحقت الضرر بمركبات ومنازل المواطنين (الفلسطينيين) خلال هجومها على قرية أماتين شرق قلقيلية (شمال)".

وأضاف أن مستوطنين حطموا زجاج نوافذ منازل وأحرقوا أراضي المواطنين خلال اقتحام القرية.

وشرق قلقيلية أيضاً ذكرت وكالة وفا أن مستوطنين "هاجموا المنطقة الشرقية من قرية حَجة، وأحرقوا مركبة"، كما هاجموا قرية فرعتا.

ووسط الضفة، ذكرت الوكالة أن مستوطنين أحرقوا منشأة زراعية في بلدة ترمسعيا شمال شرق مدينة رام الله، "دون أن يبلغ عن إصابات" بين الفلسطينيين.

أما في جنوبي الضفة، فقد هاجم مستوطنون مركبات فلسطينية قرب بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، وفق الوكالة.

وأضافت أن "مجموعة من المستعمرين تجمعوا قرب دوار تقوع على المدخل الغربي، وهاجموا مركبات المواطنين المارة على الشارع الرئيسي ورشقوها بالحجارة، دون أن يبلغ عن إصابات".

والأحد، أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية) أن المستوطنين نفذوا 2971 انتهاكاً بالضفة الغربية خلال 2024، أدت إلى استشهاد 10 فلسطينيين وإتلاف أكثر من 14 ألف شجرة.

ولفتت الهيئة إلى أن "عدد المستوطنين في الضفة بلغ في نهاية 2024 نحو 770 ألفاً، موزعين على 180 مستوطنة، و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية".

وبموازاة الإبادة التي يرتكبها في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، ما أسفر عن استشهاد 838 فلسطينياً وإصابة نحو 6 آلاف و700 آخرين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

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