ويأتي ذلك بعد إعلان وزارة الصحة في غزة، الأحد، وصول 7 جثامين إلى مستشفيات القطاع، بينهم شهيد جديد خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما اعتبرت حركة حماس استشهاد 3 من عناصر الشرطة المكلفين تأمين دخول المساعدات برصاص الاحتلال الإسرائيلي الأحد "انتهاكاً خطيراً لوقف إطلاق النار".

في سياق متصل، تواصل قوات الاحتلال فرض قيود مشددة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، إذ دخل عدد محدود من الشاحنات المحملة بالمساعدات، بما يتعارض مع ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار.

ووفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فإن عدد الشاحنات التي دخلت القطاع خلال اليومين الماضيين لم يتجاوز 30% من العدد المفترض.

وشهد معبر كرم أبو سالم، الذي تدخل من خلاله المساعدات الإنسانية، تباطؤاً كبيراً يوم الأحد في دخول الشاحنات، ما يعكس مماطلة الاحتلال في تنفيذ التفاهمات التي تنص على دخول 500 شاحنة يومياً إلى القطاع.

وكان مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة قد صرح الخميس الماضي بأن إسرائيل تتنصل من السماح بإدخال المساعدات الإنسانية الضرورية، وهو ما يُعَدّ انتهاكاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار.

في السياق ذاته أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن نقص حادّ في الأكسجين بالمستشفيات في قطاع غزة، نتيجة تدمير قوات الاحتلال الإسرائيلي للمحطات المركزية للأكسجين خلال العدوان الأخير، كما طالبت الوزارة المؤسسات الدولية بتوفير الأكسجين للمستشفيات.

ودمر الاحتلال 34 مستشفى منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، من أصل 38 في قطاع غزة، بما فيها مستشفيات حكومية وأهلية، مما ترك 4 مستشفيات تعمل بقدرة محدودة في ظل نقص حادّ في الأدوية والمعدات الطبية، وفقاً لإحصائية المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، كما أدت الغارات الإسرائيلية إلى خروج 80 مركزاً صحياً عن الخدمة وتدمير 162 مؤسسة طبية أخرى.

وفي آخر تقرير إحصائي الأحد، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 48.271 شهيداً، و111.693 إصابة، موضحة وصول 7 شهداء إلى مستشفيات قطاع غزة، بينهم 6 جرى انتشالهم من تحت أنقاض المنازل المدمرة، وشهيد جديد، و5 مصابين، خلال الساعات الـ24 الماضية.