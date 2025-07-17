الولايات المتحدة
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ترمب: إقالة رئيس الاحتياطي الاتحادي ستؤدي إلى ارتباك في الأسواق المالية
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إنه يود أن يستقيل رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول عن منصبه، مشيراً إلى أن إقالته المباشرة قد تتسبب في اضطراب الأسواق المالية.
ترمب: إقالة رئيس الاحتياطي الاتحادي ستؤدي إلى ارتباك في الأسواق المالية
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وجيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي / Reuters
17 يوليو 2025

ونفى ترمب في مقابلة مع المعلق المحافظ جون سولومون بثت أمس الأربعاء، أنه هو من عيّن باول في الأصل في هذا المنصب، وقال: "لقد أُوصي به إلى وزير الخزانة السابق ستيفن منوشين". 

وهاجم الرئيس الأمريكي باول بشدة لأشهر، مطالباً بخفض أسعار الفائدة، لكن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي حافظوا على أسعار الفائدة ثابتةً هذا العام، وأشار باول إلى مخاوف بشأن التضخم المرتبط برسوم ترمب الجمركية.

وفي الأيام الأخيرة، حوّل ترمب اهتمامه إلى خطة تجديد الاحتياطي الفيدرالي بقيمة 2.5 مليار دولار، إذ أشار مساعدوه والآن ترمب إلى أن التجديدات التي تجاوزت الميزانية قد تُشكّل مبرراً لإقالة باول.

وفي وقت سابق من الأربعاء، قال الرئيس الأمريكي إنه "من المستبعد جداً" أن يُقيل باول، مع أنه أضاف تحذيراً: "ما لم يُضطر إلى ترك منصبه بتهمة الاحتيال".


مصدر:TRT ARABI
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