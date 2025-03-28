تركيا
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أردوغان يشارك بافتتاح مسجد يحمل اسمه في غينيا.. ويؤكد: جسر أخوة بين القلوب
شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة عبر اتصال مرئي، في مراسم افتتاح مسجد حمل اسمه في كوناكري عاصمة غينيا.
أردوغان يشارك بافتتاح مسجد يحمل اسمه في غينيا.. ويؤكد: جسر أخوة بين القلوب
عبر اتصال مرئي.. أردوغان يشارك بافتتاح مسجد يحمل اسمه في غينيا / AA
28 مارس 2025

وفي كلمة وجهها إلى الحضور في مراسم الافتتاح، من مكتبه بقصر دولمة بهتشة في إسطنبول، بعث أردوغان تحياته لشعب غينيا.

وأشار إلى أنه “اليوم افتُتح جسر أخوة من القلوب إلى القلوب وليس مسجداً فقط”، داعياً الله أن يحمل الجامع الذي وضع حجر أساسه عام 2023 الخير للمسلمين جميعاً.

وقال الرئيس التركي: "في معتقدنا المساجد ليست مباني من الحجارة والإسمنت فقط، بل هي أعمال مبنية بالعقل والإيمان والضمير، وسيكون هذا الصرح القيم، الذي بُني على مساحة كبيرة تبلغ 3200 متر مربع، رمزاً للأخوّة بيننا".

ولفت إلى أن الجامع مصمم لاستيعاب 2100 مصلٍّ، بهندسته المعمارية الرائعة وزخارفه، معرباً عن شكره لكل من أسهم في مشروع بناء الجامع وتمويله.

مصدر:TRT Arabi
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