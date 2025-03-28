وفي كلمة وجهها إلى الحضور في مراسم الافتتاح، من مكتبه بقصر دولمة بهتشة في إسطنبول، بعث أردوغان تحياته لشعب غينيا.

وأشار إلى أنه “اليوم افتُتح جسر أخوة من القلوب إلى القلوب وليس مسجداً فقط”، داعياً الله أن يحمل الجامع الذي وضع حجر أساسه عام 2023 الخير للمسلمين جميعاً.

وقال الرئيس التركي: "في معتقدنا المساجد ليست مباني من الحجارة والإسمنت فقط، بل هي أعمال مبنية بالعقل والإيمان والضمير، وسيكون هذا الصرح القيم، الذي بُني على مساحة كبيرة تبلغ 3200 متر مربع، رمزاً للأخوّة بيننا".

ولفت إلى أن الجامع مصمم لاستيعاب 2100 مصلٍّ، بهندسته المعمارية الرائعة وزخارفه، معرباً عن شكره لكل من أسهم في مشروع بناء الجامع وتمويله.