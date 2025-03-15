وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت اليوم السبت، قرية الجانية غرب مدينة رام الله، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع.

واقتحمت قوات الاحتلال في رام الله أيضاً المزرعة الغربية، وبيت سيرا، بيتونيا، وترمسعيا، وسط تحليق عدد من طائرات الاستطلاع.

وتحدث شهود عيان عن اقتحام قوات الاحتلال مدينة قلقيلية شمالي الضفة، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو إصابات.

وفي نابلس أعلنت وزارة الصحة استشهاد شاب فلسطيني (21 عاماً) متأثراً بإصابته الحرجة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الرأس، خلال اقتحام بلدة سالم شرقي المدينة، أمس الجمعة.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، مما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي والغاز السام المدمع بكثافة، كما احتجزوا طفلاً في المنطقة.

وأُصيب أيضاً شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة بيتا جنوبي نابلس.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوات الاحتلال اقتحمت مساء أمس الجمعة، قرية الريحية جنوب الخليل وفتشت منازل عائلات فلسطينية، واعتدت على فلسطينيين بالضرب، مما أدى إلى إصابة عدد منهم برضوض.

كما أصيب عدد آخر بالاختناق عقب إلقاء قوات الاحتلال قنابل الغاز السام بين المنازل.

عدوان مستمر شمال الضفة

تزامناً مع ذلك، يتواصل العدوان الإسرائيلي على مدن ومخيمات شمال الضفة الغربية المحتلة. ففي جنين، ذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت اليوم السبت، بلدة قباطية جنوب المدينة.

أما في طولكرم، أفادت "وفا" بسماع دوي انفجارات ضخمة فجر اليوم السبت، في المنطقة المحيطة بالأحراش في مخيم نور شمس، وشوهدت ألسنة الدخان تتصاعد من المكان، تزامناً مع انتشار مكثف لجنود الاحتلال. يأتي ذلك فيما تحدثت مصادر عن نسف قوات الاحتلال مباني سكنية في المنطقة.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي تجاه سيارة إسعاف، في أثناء توجهها إلى المخيم لإجلاء حالة مرضية، ومنعتها من الوصول إليها.

وشهدت حارة المحجر في المخيم، عمليات اقتحام وتفتيش مكثفة للمنازل نفذها جنود الاحتلال، فيما انتشرت فرق المشاة في حارة جبل النصر، إذ أقدمت على تفجير إحدى بوابات مسجد النصر في المخيم، وسط إطلاق نار كثيف، كما أضرمت النيران في منزل فلسطيني في حارة المنشية، مما أدى إلى احتراق أجزاء من المنزل، وإلحاق أضرار مادية جسيمة.

وفي مخيم طولكرم، أفادت "وفا" بانتشار قوات الاحتلال في حارتي أبو الفول وقاقون، حيث داهمت المنازل وخلعت الأبواب وعاثت فيها خراباً، إضافة إلى إطلاق قنابل صوتية لترويع السكان، كما استولت على مزيد من المنازل وحولتها إلى ثكنات عسكرية.

أما في حارة المقاطعة، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينياً ونجله لأكثر من 12 ساعة، بعد الاعتداء عليهما بالضرب، وأفرجت عنهما لاحقاً، بينما تعرض عدد آخر من الفلسطينيين للتنكيل في أثناء عمليات مداهمة منازلهم.

وفي ضاحية اكتابا، انتشرت قوات الاحتلال في المنطقة المقابلة لمخيم نور شمس، حيث داهمت المنازل وأجرت عمليات تفتيش واسعة داخلها، وأخضعت سكانها للاستجواب الميداني.

ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية باتجاه مدينة طولكرم ومخيمَيها، وعزز آلياته وجرافاته الثقيلة، أمام المباني التي يستولي عليها في شارع نابلس وحولها لثكنات عسكرية.

اعتداءات المستوطنين

رافقت ذلك هجمات مستمرة لمستوطنين إسرائيليين على ممتلكات الفلسطينيين، بحراسة أمنية إسرائيلية.

وقالت "وفا" إن مستوطنين جرفوا، تحت حماية قوات الاحتلال، عشرات الدونمات من أراضي الفلسطينيين في منطقة وادي المطوي الواصل بين مدينة سلفيت وبلدة بروقين، بهدف شق طريق جديد يصل إلى بؤرة استيطانية.

وذكرت محافظة سلفيت أنه جرى اقتلاع نحو 40 شجرة زيتون معمرة وتجريف مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليته العسكرية في مخيمات شمال الضفة الغربية منذ 21 يناير/كانون الثاني، مما أسفر عن استشهاد واعتقال عشرات الفلسطينيين، إضافة إلى إجبار آلاف من العائلات الفلسطينية على النزوح وتحويل منازلها إلى ثكنات عسكرية.

ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 934 فلسطينياً، وإصابة نحو 7 آلاف شخص، واعتقال 15 ألفاً و 640 شخصاً، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وبدعمٍ أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة، خلَّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.