سياسة
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وزير دفاع إيطاليا يرحّب باتفاقية الشراكة بين بايكار التركية وليوناردو الإيطالية
رحّب وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو، بتوقيع شركة "ليوناردو" الإيطالية، إحدى أكبر الشركات الدفاعية في أوروبا، اتفاقية شراكة مع شركة "بايكار" التركية الرائدة في تصنيع المسيرات، واعتبر هذه الشراكة خطوة هامة في التعاون الدولي.
وزير دفاع إيطاليا يرحّب باتفاقية الشراكة بين بايكار التركية وليوناردو الإيطالية
مؤتمر صحفي بروما عقب إبرام اتفاقية الشراكة بين بايكار وليوناردو / AA
7 مارس 2025

وأشار كروسيتو، في منشور على حساب وزارة الدفاع الإيطالية في منصة "إكس"، إلى أن العلاقات بين إيطاليا وتركيا تتطور بسرعة.

وقال إنه "سعيد جدّاً بالاتفاق الذي وُقّع اليوم (أمس الخميس) بين ليوناردو وبايكار"، معتبراً أنهما من "أبرز الكيانات في الصناعات الدفاعية، ومن المهمّ الاستفادة من خبراتهما في مجال تكنولوجيا المسيرات".

وأكد كروسيتو أن هذه الشراكة تمثل خطوة هامة في التعاون الدولي، مشدداً على أنها فرصة كبيرة لتعزيز القدرات التشغيلية والتكنولوجية لإيطاليا والمساهمة في تعزيز الأمن العالمي والتقدم التكنولوجي.

وأمس الخميس وقّعت شركة "بايكار" التركية الرائدة في صناعة المسيرات، اتفاق شراكة مع "ليوناردو"، إحدى أكبر الشركات الأوروبية في الصناعات الدفاعية، في مجال تقنيات الطائرات المسيرة.

وشهد المقرّ الرئيسي لشركة "ليوناردو" في العاصمة الإيطالية روما مراسم توقيع الاتفاق، حيث وقع كل من الرئيس التنفيذي لشركة "ليوناردو" روبرتو سينغولاني، ورئيس مجلس إدارة شركة "بايكار" سلجوق بيرقدار، والمدير العامّ لشركة "بايكار" خلوق بيرقدار، اتفاقية الشراكة، وعقدوا عقب التوقيع مؤتمراً صحفياً.

وبحسب الاتفاق بين الشركتين، فسيكون الإنتاج مشتركاً في تركيا وإيطاليا، وتتوقع الشركتان أن يصل حجم سوق الطائرات المسيرة في أوروبا إلى 100 مليار دولار في السنوات العشر المقبلة.

مصدر:TRT Arabi
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