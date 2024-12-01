واتضح لاحقاً أن الإعلاميين القتيلين هما: أحمد عمر، وعلاء أبراش. و في وقت سابق الأحد، أفادت مصادر محلية أن الهجوم جرى تنفيذه بطائرات حربية روسية من طراز "SU-24"، وسقط على إثره 9 قتلى وعدد من الإصابات، في حصيلة أولية.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، اندلعت اشتباكات بين فصائل المعارضة المسلحة وقوات نظام بشار الأسد في ريف حلب الغربي، تقدمت على إثرها قوات المعارضة بسرعة في الريف الغربي باتجاه مدينة حلب، كما سيطرت على مناطق عدة في ريف إدلب.

ودخلت القوات المعارضة حلب، عصر الجمعة، ثم واصلت التقدم مساء، وسيطرت على معظم أحياء المدينة. وسيطرت الفصائل على ساحة سعد الله الجابري في مركز المدينة، فضلاً عن مبنى المحافظة ومراكز الشرطة، وقلعة حلب.

وبسطت فصائل المعارضة سيطرتها على كامل محافظة إدلب، أمس السبت، بعد السيطرة على مواقع عديدة في ريفها، بينها مدينتا معرة النعمان وخان شيخون.



