سياسة
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عددهم 22 شخصاً.. انتشال جثث جميع ركاب الطائرة النيبالية المنكوبة
انتشل عناصر الإنقاذ النيباليون جثث جميع الأشخاص الـ22 الذين كانوا على متن طائرة تحطّمت في جبال الهيمالايا، وفق ما أعلنت السلطات الثلاثاء.
عددهم 22 شخصاً.. انتشال جثث جميع ركاب الطائرة النيبالية المنكوبة
نيبال تقول إنها انتشلت جثث جميع ضحايا تحطم طائرة / AFP
31 مايو 2022

قال مسؤول الثلاثاء إنه جرى انتشال جثث جميع الأشخاص البالغ عددهم 22 شخصاً، بينهم 19 راكباً وثلاثة من أفراد الطاقم، كانوا على متن طائرة تحطمت في سفح جبال الهيمالايا في نيبال قبل يومين.

كان ألمانيان وأربعة هنود و16 نيبالياً على متن الطائرة التي تحطمت بعد 15 دقيقة من إقلاعها من مدينة بوخارا السياحية على بعد 125 كيلومتراً غربي كاتماندو صباح يوم الأحد.

وكانت الطائرة متجهة إلى جومسوم، وهي مزار سياحي شهير على بعد نحو 80 كيلومتراً إلى الشمال الغربي من بوخارا في رحلة تستغرق 20 دقيقة.

وقال ديو شاندرا لال كارنا المتحدث باسم هيئة الطيران المدني النيبالية لرويترز: "انتشل رجال الإنقاذ جميع الجثث البالغ عددها 22 من موقع التحطم".

وانتشل الجنود وعمال الإنقاذ النيباليون الاثنين 21 جثة من بين حطام الطائرة الذي تناثر على منطقة شديدة الانحدار على ارتفاع نحو 14500 قدم. وقال كارنا إنهم انتشلوا آخر جثة صباح اليوم الثلاثاء.

وشكلت الحكومة النيبالية لجنة من خمسة أعضاء لتحديد سبب تحطم الطائرة واقتراح إجراءات وقائية لقطاع الطيران.

وفي نيبال ثمانية من أعلى 14 جبلاً في العالم، منها جبل إيفرست. كذلك لديها سجل من حوادث الطائرات.

وتحطمت طائرة تابعة لشركة يو.إس بانجلا للطيران أثناء رحلة من داكا إلى كاتمندو لدى هبوطها أوائل عام 2018 مما أسفر عن مقتل 51 من بين 71 كانوا على متنها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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