بحث رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الاثنين مع وزير الدفاع التركي خلوصي أقار التعاون بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال في قصر الشاطئ للوزير أقار الذي يزور أبو ظبي، وفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وبحث الطرفان "علاقات الصداقة ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين".

ونقل الوزير خلال اللقاء تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتمنياته لنظيره الإماراتي "دوام الصحة والسعادة وللإمارات مزيداً من التقدم والازدهار".

كما حمّل رئيس الإمارات الوزير أطيب تحياته إلى الرئيس أردوغان متمنياً "لتركيا الصديقة وشعبها دوام التقدم"، وفق الوكالة.

وفي وقت سابق الاثنين بحث أقار مع نظيره الإماراتي محمد بن أحمد البواردي قضايا ثنائية وإقليمية والتعاون العسكري بين البلدين.

وتعد زيارة أقار إلى الإمارات الأولى لوزير دفاع تركي منذ 15 عاماً، وفق ما ذكرت مصادر في وزارة الدفاع التركية للأناضول بوقت سابق.

يشار إلى أن تركيا والإمارات وقعتا 13 اتفاقية تشمل مجالات الاستثمار والدفاع والنقل والصحة والزراعة ضمن زيارة رسمية للرئيس أردوغان إلى أبو ظبي في فبراير/شباط الماضي.