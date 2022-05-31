سياسة
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أول قناة إسرائيلية تعلن افتتاح مكتب لها في المغرب
افتتحت قناة "i24news" الإسرائيلية مكتباً لها في المملكة المغربية بحفل أقيم في موقع شالة الأثري بالعاصمة الرباط.
أول قناة إسرائيلية تعلن افتتاح مكتب لها في المغرب
قناة "i24news" الإسرائيلية تعلن فتح مكتب لها في المغرب
31 مايو 2022

أعلنت قناة "i24news" الإسرائيلية افتتاح مكتب لها في المملكة المغربية بحفل أقيم في موقع شالة الأثري بالعاصمة الرباط.

وحسب مقطع فيديو بثته القناة على تويتر فإن الحفل الذي نظم في وقت متأخر من ليل الاثنين شهد حضور عدد من الشخصيات والأكاديميين.

وتعتبر "i24news" أول قناة إسرائيلية تفتح مكتباً لها بالمغرب.

كما نشر بعض النشطاء الإسرائيليين والمغاربة صور هذا الحفل بمنصات التواصل الاجتماعية.

ومن المنتظر أن يكون للقناة مكتب في الرباط وآخر بالدار البيضاء، وفق "i24news".

وحتى الساعة 06:30 ت.غ. لم تصدر السلطات المغربية أي تعليق على ما أوردته القناة الإسرائيلية.

وقناة "i24news" يملكها باتريك دراحي، وهو ملياردير مغربي-فرنسي-إسرائيلي ولد في مدينة الدار البيضاء من أسرة يهودية، ليهاجر بعدها إلى فرنسا ثم إسرائيل.

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 2020 أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد توقفها عام 2000.

وفي 22 من الشهر ذاته وقعت الحكومة المغربية "إعلاناً مشتركاً" بين إسرائيل والولايات المتحدة خلال أول زيارة لوفد رسمي إسرائيلي-أمريكي إلى الرباط.

وترفض هيئات وأحزاب مغربية هذا التطبيع عبر عدد من الاحتجاجات والفاعليات المختلفة.

وأصبح المغرب بذلك رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع إسرائيل خلال 2020 بعد الإمارات والبحرين والسودان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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