قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الثلاثاء إنّ بلاده لن تقبل بوجود إرهابيين على حدودها الجنوبية (شمال سوريا) وإنهم مستعدون لأي مهمة.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين بعد لقائه محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع في الإمارات، ورئيس البلاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأكد أقار أن القوات المسلحة التركية بجنودها ومركباتها وأسلحتها وتجهيزاتها وبالمعنويات العالية وخبرتها مستعدة لأي مهمة تكلف بها ضد الإرهابيين.

وأشار إلى أنهم بحثوا مع المسؤولين الإماراتيين مختلف القضايا وفي مقدمتها الدفاع والأمن.

ومن بين القضايا التي بحثوها مع الجانب الإماراتي التعاون والتدريب العسكري.

وحسب أقار ستشهد المرحلة القادمة تكثيفاً للزيارات بين البلدين على مختلف المستويات من أجل المضي قدماً بالعلاقات الثنائية.

وفي هذا الصدد أعلن أقار عزم رئيس هيئة الأركان الإماراتية حمد محمد ثاني الرميثي زيارة تركيا في الأيام المقبلة من أجل بحث المسائل التقنية مع نظيره التركي.