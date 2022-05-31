سياسة
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أقار: تركيا ترفض وجود إرهابيين على حدودها ومستعدون لأي مهمة
رفضت تركيا وجود إرهابيين على حدودها الجنوبية شمال سوريا وأبدت استعدادها لأي مهمة، حسب تصريحات لوزير الدفاع التركي خلوصي أقار.
أقار: تركيا ترفض وجود إرهابيين على حدودها ومستعدون لأي مهمة
أقار: نرفض وجود إرهابيين على حدودنا ومستعدون لأي مهمة / AA
31 مايو 2022

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الثلاثاء إنّ بلاده لن تقبل بوجود إرهابيين على حدودها الجنوبية (شمال سوريا) وإنهم مستعدون لأي مهمة.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين بعد لقائه محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع في الإمارات، ورئيس البلاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأكد أقار أن القوات المسلحة التركية بجنودها ومركباتها وأسلحتها وتجهيزاتها وبالمعنويات العالية وخبرتها مستعدة لأي مهمة تكلف بها ضد الإرهابيين.

وأشار إلى أنهم بحثوا مع المسؤولين الإماراتيين مختلف القضايا وفي مقدمتها الدفاع والأمن.

ومن بين القضايا التي بحثوها مع الجانب الإماراتي التعاون والتدريب العسكري.

وحسب أقار ستشهد المرحلة القادمة تكثيفاً للزيارات بين البلدين على مختلف المستويات من أجل المضي قدماً بالعلاقات الثنائية.

وفي هذا الصدد أعلن أقار عزم رئيس هيئة الأركان الإماراتية حمد محمد ثاني الرميثي زيارة تركيا في الأيام المقبلة من أجل بحث المسائل التقنية مع نظيره التركي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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