سياسة
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جاوش أوغلو: على اليونان نزع الأسلحة وواجبنا القضاء على تهديدات الإرهاب
اعتبر وزير الخارجية التركي أن اليونان انتهكت الوضع القائم في جزر شرق بحر إيجة، مؤكداً أن عليها نزع الأسلحة وإلا فسيبدأ بحث مسألة السيادة.
جاوش أوغلو: على اليونان نزع الأسلحة وواجبنا القضاء على تهديدات الإرهاب
وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو / AA
31 مايو 2022

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إن اليونان انتهكت الوضع القائم في جزر شرق بحر إيجة، مؤكداً أن عليها نزع الأسلحة وإلا فسيبدأ بحث مسألة السيادة.

جاء ذلك في معرض إجابته عن أسئلة محرري "الأناضول" خلال حلوله ضيفاً على الوكالة الثلاثاء في مقرها بالعاصمة أنقرة.

وأفاد جاوش أوغلو بأن الساسة اليونانيين يعتقدون أنهم لن يطمئنوا شعبهم "ما لم يهاجموا تركيا من 5 إلى 10 مرات يومياً".

وشدد وزير الخارجية التركي على أنّ من واجب الدولة القضاء على كل التهديدات الإرهابية التي لأمنها.

وقال جاوش أوغلو: "واجبنا إزالة التهديدات الإرهابية في الداخل والخارج وفي سوريا أيضاً وأينما وجدت".

وذكر أن وزارة الخارجية استدعت الاثنين إلى مقرها في أنقرة سفيرَي ألمانيا وفرنسا بسبب الفاعليات التي ينظمها تنظيم PKK الإرهابي في هاتين الدولتين.

وفي سياق آخر أعلن جاوش أوغلو عن زيارة مرتقبة لنظيره الروسي سيرغي لافروف إلى تركيا في 8 يونيو/حزيران المقبل لبحث فتح ممر تجاري آمن عبر مواني البحر الأسود يشمل مرور القمح.

وقال الوزير التركي معلقاً على الأزمة بين روسيا وأوكرانيا إن تركيا تسعى لإعادة الأطراف مجدداً إلى المحادثات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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