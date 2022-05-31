أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، أن الجيش الروسي عثر في مصنع آزوفستال بمدينة ماريوبول الأوكرانية، على شاحنة ملغمة محملة بجثث 152 مقاتلاً أوكرانيّاً.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن بيان للوزارة، أن الجيش الروسي عثر على شاحنة نقل فيها جثث 152 مقاتلاً أوكرانيّاً في آزوفستال، وكان تحت الجثث 4 عبوات ناسفة وألغام.

وذكرت الوزارة في بيانها نقلاً عن "أسرى مقاتلي آزوف، أن تلغيم الجثث التي تُركت في آزوفستال كان بناء على تعليمات من كييف، من أجل توجيه مزيد من الاتهامات للجانب الروسي".

وبحسب البيان: "للتلغيم هدفان: الأول إلحاق الضرر بالقوات الروسية، والثاني محو أي أثر لهوية القتلى وتصنيفهم في عداد المفقودين كي تتجنب كييف دفع تعويضات إلى ذويهم".

ولفتت الوزارة إلى أن الجانب الروسي يخطط لتسليم تلك الجثث التي عُثر عليها في آزوفستال إلى ممثلي أوكرانيا في المستقبل القريب.

ولم يصدر تعقيب فوري من الجانب الأوكراني بشأن المزاعم الروسية.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوماً على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو، التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعدّه الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.