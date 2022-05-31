حقق الاقتصاد التركي خلال الربع الأول من العام الجاري 2022، نمواً بنسبة 7.3 في المئة، وفق معطيات نشرتها هيئة الإحصاء التركية الثلاثاء.

وأوضحت المعطيات أن تقدير إجمالي الناتج المحلي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2022، زاد 7.3 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت إلى ارتفاع تقدير الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 79.5 في المئة في الربع الأول من العام، مقارنة بالفترة نفسها من 2021، وبلغ تريليونين و496 ملياراً و328 مليون ليرة تركية (الدولار يعادل 16,40 ليرة).

وأضافت المعطيات أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول بالأسعار الجارية، بلغت 179 ملياراً و800 مليون دولار.

وسبق أن توقع خبراء اقتصاديون شاركوا في استطلاع للأناضول، أن يبلغ نمو الاقتصاد التركي خلال الربع الأول من العام الجاري، 7.2 في المئة.

واستقر سعر الليرة التركية أمام الدولار عند مستوى 16.3995 ليرة بعد صدور البيانات. وفقدت العملة حوالي 20% من قيمتها أمام الدولار هذا العام و44% العام الماضي.

وأظهرت بيانات منفصلة أن العجز التجاري تضاعف تقريباً في أبريل/نيسان، مدفوعاً بارتفاع بنسبة 135% في واردات الطاقة. وفي الفترة من يناير كانون/الثاني إلى أبريل، اتسع العجز التجاري بنسبة 130% على أساس سنوي.