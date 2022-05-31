سياسة
2 دقيقة قراءة
الاقتصاد التركي ينمو بنسبة 7.3% خلال الربع الأول من 2022
أظهرت بيانات نشرتها هيئة الإحصاء التركية الثلاثاء أن الاقتصاد التركي نما بنسبة 7.3% في الربع الأول من العام الجاري، بزيادة طفيفة عما كان متوقعاً، مدفوعاً بقوة الطلب والتصنيع والصادرات.
الاقتصاد التركي ينمو بنسبة 7.3% خلال الربع الأول من 2022
  الاقتصاد التركي ينمو 7.3 بالمئة في الربع الأول من 2022   / AA
31 مايو 2022

حقق الاقتصاد التركي خلال الربع الأول من العام الجاري 2022، نمواً بنسبة 7.3 في المئة، وفق معطيات نشرتها هيئة الإحصاء التركية الثلاثاء.

وأوضحت المعطيات أن تقدير إجمالي الناتج المحلي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2022، زاد 7.3 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت إلى ارتفاع تقدير الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 79.5 في المئة في الربع الأول من العام، مقارنة بالفترة نفسها من 2021، وبلغ تريليونين و496 ملياراً و328 مليون ليرة تركية (الدولار يعادل 16,40 ليرة).

وأضافت المعطيات أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول بالأسعار الجارية، بلغت 179 ملياراً و800 مليون دولار.

وسبق أن توقع خبراء اقتصاديون شاركوا في استطلاع للأناضول، أن يبلغ نمو الاقتصاد التركي خلال الربع الأول من العام الجاري، 7.2 في المئة.

واستقر سعر الليرة التركية أمام الدولار عند مستوى 16.3995 ليرة بعد صدور البيانات. وفقدت العملة حوالي 20% من قيمتها أمام الدولار هذا العام و44% العام الماضي.

وأظهرت بيانات منفصلة أن العجز التجاري تضاعف تقريباً في أبريل/نيسان، مدفوعاً بارتفاع بنسبة 135% في واردات الطاقة. وفي الفترة من يناير كانون/الثاني إلى أبريل، اتسع العجز التجاري بنسبة 130% على أساس سنوي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us