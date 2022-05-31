سياسة
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إلغاءً لقرار آخر.. محكمة في الدنمارك ترفض تعويض 18 عراقياً تعرضوا للتعذيب
أصدرت المحكمة العليا في الدنمارك اليوم الثلاثاء قراراً يقضي بإلغاء إلزام الدولة الدنماركية بالتعويض المادي لـ18 مدنياً تعرضوا للتعذيب في العراق خلال عملية عسكرية جرت بدعم من كتيبة دنماركية.
إلغاءً لقرار آخر.. محكمة في الدنمارك ترفض تعويض 18 عراقياً تعرضوا للتعذيب
محكمة دنماركية ترفض تعويض 18 عراقياً تعرضوا للتعذيب / Others
31 مايو 2022

ألغت المحكمة العليا في الدنمارك اليوم الثلاثاء قرار محكمة استئناف يلزم كوبنهاغن بدفع تعويضات إلى 18 مدنياً عراقياً تعرّضوا للتعذيب خلال حرب العراق، خلال عمليّة مشتركة بين قوات الأمن العراقي وجنود دنماركيين.

لجأ 23 عراقياً إلى القضاء الدنماركي بعد اعتقالهم وتعرّضهم "لتعذيب ومعاملة غير إنسانيّة" خلال عمليّة "الصحراء الخضراء" في منطقة الزبير العراقية على بعد عشرات الكيلومترات من محافظة البصرة عام 2004.

وعام 2018 حكمت محكمة استئناف على الدولة الدنماركية بدفع تعويضات إلى 18 منهم.

لكنّ المحكمة العليا كسرت هذا القرار وقضت أن وزارة الدفاع غير ملزمة بدفع تعويضات بما أنّ القوات الدنماركية لم تتورّط في عمليّات التعذيب ولم تكن على علمٍ بها.

وقالت المحكمة في بيان: "لم يكن للقوات الدنماركيّة أسبابٌ ملموسة ... للاعتقاد بأن عراقيين سيتعرّضون للتعذيب".

وكانت محكمة الاستئناف قد رأت أنّ الجنود الدنماركيين "فشلوا في منع عمليّات التعذيب، وإن لم يشاركوا فيها".

وقدّرت المحكمة أن القوات الدنماركيّة كانت على علمٍ بأنّ السجناء معرّضون "لتهديدات حقيقيّة" بالتعذيب من القوات العراقيّة. وأمرت الدولة الدنماركيّة بدفع تعويضات بقيمة 30 ألف كرونة (قرابة 4300 دولار) إلى كلّ منهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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