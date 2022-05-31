سياسة
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600 بالمئة.. زيادة قياسية لطلبات الحصول على تراخيص حيازة أسلحة في إسرائيل
كشفت لجنة الأمن الداخلي البرلمانية التابعة لوزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية،  عن زيادة بنسبة 600% في طلبات الحصول على تراخيص حيازة أسلحة نارية منذ الحرب الإسرائيلية على غزة منتصف العام الماضي.
600 بالمئة.. زيادة قياسية لطلبات الحصول على تراخيص حيازة أسلحة في إسرائيل
600 في المئة زيادة بطلبات الحصول على تراخيص حيازة أسلحة بإسرائيل / AFP
31 مايو 2022

كشفت معطيات رسمية إسرائيلية الثلاثاء عن زيادة بنسبة 600% في طلبات الحصول على تراخيص حيازة أسلحة نارية منذ شهر مارس/آذار الماضي.

وكُشف عن المعطيات خلال مناقشة لجنة الأمن الداخلي البرلمانية حول أنشطة قسم ترخيص الأسلحة النارية في وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية.

ونقل الكنيست الإسرائيلي، عن رئيسة اللجنة، عضو الكنيست ميراف بن آري، أن الرغبة في حيازة السلاح زادت منذ الحرب الإسرائيلية على غزة منتصف العام الماضي.

وأضافت: "نريد مساعدة الجمهور الذي يفي بالمعايير لامتلاك أسلحة شخصية".

وقال رئيس قسم الأسلحة النارية في وزارة الأمن الداخلي يسرائيل أفيشار، خلال الاجتماع إن 150 ألفاً و15 سلاحاً نارياً خاصاً، لأغراض الدفاع عن النفس، حالياً في حوزة 141 ألفاً و646 مدنياً.

بدوره، قال حين كوهين من قسم الأسلحة النارية في وزارة الأمن الداخلي، إن متوسط ​​عدد طلبات ترخيص الأسلحة يبلغ نحو 600 طلب شهرياً منذ مارس الماضي.

وأشار إلى أنه منذ تنفيذ عدد من العمليات الفلسطينيين ضد إسرائيليين في مارس، فإن "الطلب على الأسلحة النارية الخاصة زاد بنسبة 600% وقُدِّم 29 ألفاً و698 طلباً في الفترة من مارس إلى مايو/أيار".

​​​​​​​وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قال في ذروة هجمات فلسطينية في مارس: "من لديه رخصة سلاح، فإن هذا هو الوقت لحمله".​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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