أعربت وزارة الخارجية الأمريكية الثلاثاء عن التزامها إعادة فتح قنصليتها في القدس، قائلةً إن "المشاورات بهذا الخصوص لا تزال مستمرة مع المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في مؤتمر صحفي، إننا "لا نزال ملتزمين فتح قنصلية في القدس لأننا مؤمنون بأنها وسيلة مهمة لبلادنا للتفاعل مع الشعب الفلسطيني، وتقديم الدعم له".

وأضاف برايس: "نحن مستمرون في مناقشة هذه الخطوة مع شركائنا الإسرائيليين والفلسطينيين، والتشاور مع أعضاء الكونغرس"، حسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأشار المتحدث إلى أن "فريقاً من الخارجية الأمريكية يعمل حالياً في مكتب الوزارة للشؤون الفلسطينية في القدس من أجل التواصل مع الشعب الفلسطيني".

وخلال حملته الانتخابية، وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن بإعادة فتح القنصلية الأمريكية بالقدس، في خطوة أثارت اعتراض إسرائيلي.

وفي 6 ديسمبر/كانون ثاني 2017، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مدينة القدس عاصمة لإسرائيل، والمباشرة بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى المدنية الفلسطينية المحتلة.