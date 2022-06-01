سياسة
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وسط مشاورات كثيفة.. الخارجية الأمريكية: ملتزمون إعادة فتح قنصليتنا في القدس
قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن بلاده ملتزمة إعادة فتح قنصليتها في القدس. مؤكداً أن المشاورات مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لا تزال مستمرة بشأن ذلك.
وسط مشاورات كثيفة.. الخارجية الأمريكية: ملتزمون إعادة فتح قنصليتنا في القدس
الخارجية الأمريكية: ملتزمون إعادة فتح قنصليتنا في القدس / AA
1 يونيو 2022

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية الثلاثاء عن التزامها إعادة فتح قنصليتها في القدس، قائلةً إن "المشاورات بهذا الخصوص لا تزال مستمرة مع المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في مؤتمر صحفي، إننا "لا نزال ملتزمين فتح قنصلية في القدس لأننا مؤمنون بأنها وسيلة مهمة لبلادنا للتفاعل مع الشعب الفلسطيني، وتقديم الدعم له".

وأضاف برايس: "نحن مستمرون في مناقشة هذه الخطوة مع شركائنا الإسرائيليين والفلسطينيين، والتشاور مع أعضاء الكونغرس"، حسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأشار المتحدث إلى أن "فريقاً من الخارجية الأمريكية يعمل حالياً في مكتب الوزارة للشؤون الفلسطينية في القدس من أجل التواصل مع الشعب الفلسطيني".

وخلال حملته الانتخابية، وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن بإعادة فتح القنصلية الأمريكية بالقدس، في خطوة أثارت اعتراض إسرائيلي.

وفي 6 ديسمبر/كانون ثاني 2017، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مدينة القدس عاصمة لإسرائيل، والمباشرة بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى المدنية الفلسطينية المحتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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