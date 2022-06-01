سياسة
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"الصحة العالمية" تحذر من تفشٍّ أوسع لجدري القرود في الصيف.. ما القصة؟
أفادت منظمة الصحة العالمية بتفشٍّ محتمل وأوسع نطاقاً لمرض جدري القرود في المهرجانات والفاعليات الكبرى المقرر تنظيمها هذا الصيف بأوروبا.
"الصحة العالمية" تحذر من تفشٍّ أوسع لجدري القرود في الصيف.. ما القصة؟
جدري القرود / AA
1 يونيو 2022

حذرت منظمة الصحة العالمية من تفشٍّ محتمل وأوسع نطاقاً لمرض جدري القرود في المهرجانات والفعاليات الكبرى المقرر تنظيمها هذا الصيف بأوروبا.

وقال هانز هنري كلوج المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا: "احتمالية تفشٍّ أكبر للمرض في أوروبا وأماكن أخرى خلال الصيف مرتفعة".

مع ذلك، أوضح كلوج أن المهرجانات والاحتفالات المقررة خلال الأشهر المقبلة تمثل أيضاً فرصة "لزيادة الوعي وتعزيز حماية الفرد والمجتمع" بين الشباب.

وأشار إلى أن التحقيقات بشأن الحالات حتى الآن تشير إلى أن التفشي في أوروبا يعود إلى منتصف نيسان/أبريل الماضي. ويعد هذا أكبر انتشار للفيروس والأوسع نطاقاً الذي يُسجّل خارج غرب ووسط أفريقيا، حيث يعد جدري القرود من الأمراض المتوطنة.

وأوضح كلوج أن انتقال جدري القرود السريع فاقمه إلغاء قيود مكافحة فيروس كورونا في معظم أنحاء أوروبا خلال الأشهر الماضية.

وأضاف أنه على الرغم من أن كثيراً من الحالات حتى الآن مرتبطة بالنشاط الجنسي، فإن الفيروس يمكن أن يصيب أي شخص.

وذكر كلوج أنه بما أن الفيروس لم ينتشر عبر نفس مسارات مرض "كوفيد - 19"، فإنه لا حاجة إلى إجراءات الصحة العامة المكثفة التي فُرضت في أعقاب جائحة كورونا.

وأضاف: "ولكن، وهذا أمر مهم، لا نعلم بعد إذا كنا سنتمكن من احتواء الفيروس بصورة كاملة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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