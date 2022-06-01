سياسة
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أقار: سلاح الجو التركي حقق النجاحات بكوادره المتمرسة وكافح الإرهاب
أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، أن سلاح الجو في بلاده حقق نجاحات كبيرة خلال المهام الموكلة إليه، وذلك بفضل كوادره ذوي الخبرة العالية.
أقار: سلاح الجو التركي حقق النجاحات بكوادره المتمرسة وكافح الإرهاب
وزير الدفاع التركي خلوصي أقار / AA
1 يونيو 2022

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، إن سلاح الجو في بلاده حقق نجاحات كبيرة خلال المهام الموكلة إليه، وذلك بفضل كوادره ذوي الخبرة العالية.

جاء ذلك في رسالة تهنئة نشرها الوزير أقار الأربعاء، بمناسبة الذكرى السنوية 111 لتأسيس القوات الجوية التركية.

وأفاد أن القوات الجوية نجحت بحماية الأجواء التركية ومكافحة الإرهاب والدفاع عن حقوق البلاد ومصالحها المتعلقة بمياهها الإقليمية، كما أسهمت في أنشطة الإغاثة في مناطق عدة حول العالم.

وأعرب أقار عن شكره لكل أفراد القوات الجوية على جهودهم في الدفاع عن سماء الوطن أمام محاولات الانتهاك، والإسهام في تدمير الأهداف الإرهابية، وتنفيذهم عمليات إجلاء بمناطق الصراع.

وذكر أن القوات الجوية، المجهزة بمنظومات أسلحة ذات تقنية عالية محلية الصنع، ستواصل أداء مهامها كما كانت تفعل دائماً.

ودعا الوزير بالرحمة لكل الشهداء، وأعرب عن تمنياته بالشفاء للجرحى، معبراً عن امتنانه وتقديره لأسرهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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