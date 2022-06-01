سياسة
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بحضور رئيس وزراء باكستان.. انعقاد اجتماع مجلس الأعمال التركي-الباكستاني
عقد مجلس الأعمال التركي-الباكستاني لقاءً الأربعاء جمع مسؤولين بارزين ورجال أعمال من البلدين، أبرزهم رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، ووزير التجارة التركي محمد موش. وبحث الطرفان تعزيز التعاون وتذليل العقبات التي تعوق شركات البلدين.
بحضور رئيس وزراء باكستان.. انعقاد اجتماع مجلس الأعمال التركي-الباكستاني
اجتماع مجلس الأعمال التركي-الباكستاني / AA
1 يونيو 2022

عُقد اجتماع مجلس الأعمال التركي-الباكستاني، الأربعاء، بمشاركة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، ووزير التجارة التركي محمد موش.

الاجتماع الذي ينظمه مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، عُقد في فندق شيراتون بالعاصمة التركية أنقرة.

وشارك في الاجتماع الذي عُقد بعيداً عن عدسات وسائل الإعلام، وزير التجارة الباكستاني سيد نافيد قمر، ورئيس مجلس الأعمال التركي-الباكستاني أحمد جنكيز أوزدمير.

وعقب كلمات الافتتاح، انعقد اجتماع طاولة مستديرة بمشاركة رجال أعمال من البلدين، تَلَتْه لقاءات ثنائية بينهم.

وبحث الاجتماع الذي احتضن نحو 100 رجل أعمال، تذليل العقبات التي تواجه شركات البلدين.

وأعرب الوزير موش في تدوينة عبر حساباته على مواقع التواصل، عن تمنياته أن يضفي الاجتماع زخماً لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تركيا وباكستان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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