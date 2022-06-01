سياسة
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أردوغان: سنطهّر تل رفعت ومنبج من الإرهابيين.. ومهمة الناتو ليست دعم الإرهاب
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده بصدد تطهير منطقتي تل رفعت ومنبج من الإرهابيين. وندد في الأثناء باستمرار تقديم بعض الدول والجهات الدعم لهذه التنظيمات الإرهابية.
أردوغان: سنطهّر تل رفعت ومنبج من الإرهابيين.. ومهمة الناتو ليست دعم الإرهاب
 الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام أعضاء كتلة حزبه "العدالة والتنمية" في البرلمان / AA
1 يونيو 2022

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده بصدد الانتقال إلى مرحلة جديدة في قرارها المتعلق بإنشاء منطقة آمنة على عمق 30 كيلومتراً شمالي سوريا، وتطهير منطقتي تل رفعت ومنبج من الإرهابيين.

وأضاف في كلمة الأربعاء أمام أعضاء كتلة حزبه "العدالة والتنمية" في البرلمان التركي، أن الذين يحاولون إضفاء الشرعية على تنظيم PKK الإرهابي وأذرعه تحت مسميات مختلفة لا يخدعون سوى أنفسهم.

وذكر أن الجهات التي تقدم السلاح للإرهابيين مجاناً وتمتنع عن بيعه إلى تركيا تستحق لقب "دولة إرهاب لا دولة قانون".

وفي سياق متصل، أشار الرئيس التركي إلى أن حلف شمال الأطلسي (ناتو) مؤسسة أمنية وليس مهمتها دعم التنظيمات الإرهابية.

وعلى صعيد آخر، أعلن أردوغان تعطيل اتفاقية المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا واليونان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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