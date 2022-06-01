سياسة
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في تحدّ لبكين.. الولايات المتحدة وتايوان تباشران محادثات تجارية
بدأت الولايات المتحدة وتايوان محادثات تجارية ثنائية في تحدّ لبكين التي تعتبر الجزيرة إحدى مقاطعاتها وترفض السماح لها بإقامة علاقات رسمية مع دول أجنبية.
في تحدّ لبكين.. الولايات المتحدة وتايوان تباشران محادثات تجارية
الولايات المتحدة وتايوان تطلقان "مبادرة التجارة الأمريكية-التايوانية للقرن الحادي والعشرين" لتعميق علاقاتهما / Others
1 يونيو 2022

أعلنت الولايات المتحدة وتايوان الأربعاء بدء محادثات تجارية ثنائية في تحدّ لبكين التي تعتبر الجزيرة إحدى مقاطعاتها وترفض السماح لها بإقامة علاقات رسمية مع دول أجنبية.

وقالت ممثلة التجارة الأمريكية في بيان إن نائبتها سارة بيانكي والوزير التايواني جون دينغ أطلقا خلال لقاء عبر الإنترنت الثلاثاء "مبادرة التجارة الأمريكية-التايوانية للقرن الحادي والعشرين، بهدف تطوير طرق ملموسة لتعميق" علاقاتهما الاقتصادية والتجارية.

وأضافت أنه من المقرر أن يُعقد أول اجتماع "في وقت لاحق من هذا الشهر في واشنطن برعاية مكتب تايبيه التمثيلي الاقتصادي والثقافي في الولايات المتحدة (تيكرو) والمعهد الأمريكي في تايوان.

ويمثّل "تيكرو" مصالح تايوان في الولايات المتحدة في غياب علاقات دبلوماسية رسمية ويزاول مهام سفارة بحكم الأمر الواقع.

ويأتي هذا الإعلان بعد يومين من توغل ثلاثين طائرة صينية في منطقة الدفاع الجوي التايوانية التي تعيش تحت تهديد دائم بغزو من الصين.

وتعتبر بكين هذه المنطقة جزءاً من أراضيها وقد تعهدت باستعادتها بالقوة إذا لزم الأمر. وبالتالي قد يؤدي إطلاق المحادثات التجارية مع واشنطن إلى رد فعل قوي من الحكومة الصينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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