سياسة
2 دقيقة قراءة
غازبروم للطاقة: تراجع صادرات الغاز الروسي بـ27.6% خلال 5 أشهر
شركة غازبروم الروسية للطاقة، تقول إن صادرات الغاز الطبيعي تراجعت بنسبة 27.6% في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، إذ بلغ إجمالي إنتاج الشركة 211.4 مليار متر مكعب العام الجاري، لتسجل خسارة قدرها 4.8%.
غازبروم للطاقة: تراجع صادرات الغاز الروسي بـ27.6% خلال 5 أشهر
محطة ضغط الغاز الطبيعي تملكها شركة غازبروم- بولندا / Reuters
1 يونيو 2022

أعلنت شركة غازبروم الروسية للطاقة، الأربعاء، أن صادرات الغاز الطبيعي تراجعت 27.6% في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من 2021.

وبلغ إجمالي إنتاج غازبروم 211.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، مسجلاً خسارة قدرها 4.8% مقارنة بالعام الماضي.

وقالت الشركة الروسية، في بيان، إن الصادرات إلى الدول غير الأعضاء بمنظمة كومنولث للدول المستقلة "بلغت 61 مليار متر مكعب بين يناير (كانون الثاني) ومايو (أيار) 2022، أي أقل بمقدار 23.2 مليار متر مكعب عن الفترة نفسها من 2021".

وتلقت بلدان رابطة الدول المستقلة 61 مليار متر مكعب من الغاز خلال الفترة المذكورة.

في غضون ذلك، صرحت غازبروم أن صادرات الغاز الطبيعي إلى الصين "ارتفعت"، لكنها لم تكشف عن القيمة الإجمالية.

جاء ذلك بينما اتخذت موسكو قرارات بقطع إمدادات الغاز عن الدول التي ترفض الدفع بالروبل الروسي.

وكانت روسيا قد أوقفت إمدادات الغاز الطبيعي إلى الدنمارك وفنلندا وبولندا وبلغاريا وهولندا لرفضها طلب الدفع بالروبل، كموقف معارض للعملية العسكرية التي شنتها موسكو منذ 24 فبراير/شباط الماضي ضد أوكرانيا.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أعقاب العقوبات الغربية ضد بلاده أن "المشترين الأجانب غير الودودين"، في إشارة للدول التي فرضت عقوبات على موسكو، بحاجة إلى سداد قيمة إمدادات الغاز الروسي بالعملة المحلية "الروبل".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us