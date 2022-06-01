أعلنت شركة غازبروم الروسية للطاقة، الأربعاء، أن صادرات الغاز الطبيعي تراجعت 27.6% في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من 2021.

وبلغ إجمالي إنتاج غازبروم 211.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، مسجلاً خسارة قدرها 4.8% مقارنة بالعام الماضي.

وقالت الشركة الروسية، في بيان، إن الصادرات إلى الدول غير الأعضاء بمنظمة كومنولث للدول المستقلة "بلغت 61 مليار متر مكعب بين يناير (كانون الثاني) ومايو (أيار) 2022، أي أقل بمقدار 23.2 مليار متر مكعب عن الفترة نفسها من 2021".

وتلقت بلدان رابطة الدول المستقلة 61 مليار متر مكعب من الغاز خلال الفترة المذكورة.

في غضون ذلك، صرحت غازبروم أن صادرات الغاز الطبيعي إلى الصين "ارتفعت"، لكنها لم تكشف عن القيمة الإجمالية.

جاء ذلك بينما اتخذت موسكو قرارات بقطع إمدادات الغاز عن الدول التي ترفض الدفع بالروبل الروسي.

وكانت روسيا قد أوقفت إمدادات الغاز الطبيعي إلى الدنمارك وفنلندا وبولندا وبلغاريا وهولندا لرفضها طلب الدفع بالروبل، كموقف معارض للعملية العسكرية التي شنتها موسكو منذ 24 فبراير/شباط الماضي ضد أوكرانيا.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أعقاب العقوبات الغربية ضد بلاده أن "المشترين الأجانب غير الودودين"، في إشارة للدول التي فرضت عقوبات على موسكو، بحاجة إلى سداد قيمة إمدادات الغاز الروسي بالعملة المحلية "الروبل".