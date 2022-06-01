استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وبدأت مراسم الاستقبال الرسمية، بعزف النشيد الوطني لكلا البلدين وإلقاء التحية على منصة الشرف، ومن ثم قدم كل زعيم وفد بلده للآخر.

وخلال مراسم الاستقبال أطلقت المدفعية التركية 21 طلقة على شرف الضيف الباكستاني.

وعقب التقاط الصور التذكارية توجه الزعيمان إلى داخل مبنى المجمع الرئاسي لبدء اجتماعهما الثنائي ومن ثم اجتماع وفدي البلدين.

ومن المرتقب أن يشارك أردوغان وشريف في حفل توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين قبل انعقاد مؤتمر صحفي مشترك.

وحضر مراسم الاستقبال إلى جانب أردوغان كل من وزراء، الخارجية مولود جاوش أوغلو، والمالية والخزانة نور الدين نباتي، والدفاع خلوصي أقار، والزراعة وحيد كيريشتشي، والتجارة محمد موش.

كما ضم الجانب التركي، كلاً من رئيس الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن، ووالي أنقرة واصب شاهين.