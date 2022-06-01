سياسة
2 دقيقة قراءة
إزالة علم فلسطيني عُلّق بجانب آخر إسرائيلي على مبنى في إسرائيل.. ما القصة؟
أزالت بلدية إسرائيلية العَلَم الفلسطيني الضخم الذي عُلّق إلى جانب العلم الإسرائيلي فوق مبنى في منطقة البورصة بمدينة رمات غان، بعدما أثار الأمر ضجة واحتجاجات في مواقع التواصل الاجتماعي.
إزالة علم فلسطيني عُلّق بجانب آخر إسرائيلي على مبنى في إسرائيل.. ما القصة؟
إزالة علم فلسطيني عُلّق إلى جانب علم إسرائيل على مبنى وسط إسرائيل / وسائل التواصل
1 يونيو 2022

أزالت بلدية مدينة رمات غان وسط إسرائيل العلم الفلسطيني الضخم الذي عُلّق إلى جانب العلم الإسرائيلي فوق مبنى في منطقة البورصة بالمدينة، بعدما أثار الأمر ضجة واحتجاجات في مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت المنظمة الإسرائيلية اليسارية "محزقيم" قد علقت العَلَم الفلسطيني الى جانب علم إسرائيلي ضخم تحت عنوان "من المفترض أن نعيش سوية" وذلك احتجاجاً على خطط لحظر رفع العلم الفلسطيني في المؤسسات التربوية الإسرائيلية.

ويأتي هذا التوجه بعد رفع العلم الفلسطيني في جامعة بن غوريون وجامعة تل أبيب في ذكرى يوم النكبة.

وتعليقاً على إزالة العلم عن المبنى قال المدير العام للحركة اليسارية أوري كول: "ما زال هنا شعبان يعيشان، يهود وعرب وهم سيواصلون النضال لمستقبل مشترك، اليافطة كانت فقط البداية".

ورغم الضجة التي أثارها تعليق الأعلام في منطقة البورصة، إلا أن لافتات مشابهة عُلقت في مدينة الناصرة والطيرة العربيتين مع رسالة مشابهة رافقت العلم الإسرائيلي والفلسطيني.

ونشر أيمن عودة، رئيس القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي، على تويتر صورة للوحة متطابقة في الناصرة لم تمس، متسائلاً: "تخمين أي واحدة أُزيلت؟".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us