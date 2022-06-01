أزالت بلدية مدينة رمات غان وسط إسرائيل العلم الفلسطيني الضخم الذي عُلّق إلى جانب العلم الإسرائيلي فوق مبنى في منطقة البورصة بالمدينة، بعدما أثار الأمر ضجة واحتجاجات في مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت المنظمة الإسرائيلية اليسارية "محزقيم" قد علقت العَلَم الفلسطيني الى جانب علم إسرائيلي ضخم تحت عنوان "من المفترض أن نعيش سوية" وذلك احتجاجاً على خطط لحظر رفع العلم الفلسطيني في المؤسسات التربوية الإسرائيلية.

ويأتي هذا التوجه بعد رفع العلم الفلسطيني في جامعة بن غوريون وجامعة تل أبيب في ذكرى يوم النكبة.

وتعليقاً على إزالة العلم عن المبنى قال المدير العام للحركة اليسارية أوري كول: "ما زال هنا شعبان يعيشان، يهود وعرب وهم سيواصلون النضال لمستقبل مشترك، اليافطة كانت فقط البداية".

ورغم الضجة التي أثارها تعليق الأعلام في منطقة البورصة، إلا أن لافتات مشابهة عُلقت في مدينة الناصرة والطيرة العربيتين مع رسالة مشابهة رافقت العلم الإسرائيلي والفلسطيني.

ونشر أيمن عودة، رئيس القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي، على تويتر صورة للوحة متطابقة في الناصرة لم تمس، متسائلاً: "تخمين أي واحدة أُزيلت؟".