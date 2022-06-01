سياسة
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ستولتنبرغ: كل دول الناتو مستعدة لمعالجة مخاوف تركيا الأمنية
قال أمين عام حلف الناتو، في مؤتمر صحفي بمبنى وزارة الخارجية الأمريكية، إن دول الحلف الـ30 جميعها جاهزة لمعالجة مخاوف تركيا الأمنية المتعلقة بتنظيم PKK الإرهابي. وأوضح ستولتنبرغ للصحفيين، أن هذه تهديدات إرهابية، يأخذها الحلف على محمل الجد.
ستولتنبرغ: كل دول الناتو مستعدة لمعالجة مخاوف تركيا الأمنية
ستولتنبرغ: نعلم أن تركيا أكثر الحلفاء تضرراً من الهجمات الإرهابية / Reuters
1 يونيو 2022

أعلن أمين عام حلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، الأربعاء، أن دول الحلف الـ30 جميعها جاهزة لمعالجة مخاوف تركيا الأمنية المتعلقة بتنظيم PKK الإرهابي.

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه أنقرة الاعتراض على مساعي انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف العسكري، على اعتبار أن كلا البلدين دعما ووفرا ملاذاً آمناً لإرهابيين، بمن فيهم أعضاء بتنظيم "YPG/PKK" الإرهابي وغيرهم.

وقال ستولتنبرغ للصحفيين، في مبنى وزارة الخارجية الأمريكية حيث يستضيفه وزير الخارجية، أنتوني بلينكن إن "جميع الحلفاء في الناتو مستعدون بالطبع للجلوس ومعالجة هذه المخاوف، بما في ذلك التهديدات التي يشكلها تنظيم PKK لتركيا، وهذه تهديدات إرهابية، وهو بالطبع أمر نأخذه على محمل الجد".

وأضاف: "نعلم أن تركيا أكثر الحلفاء تضرراً من الهجمات الإرهابية وتركيا حليف مهم لأسباب ليس أقلها موقعها الجغرافي الاستراتيجي المتاخم للعراق وسوريا".

وأوضح ستولتنبرغ أنه سيعقد اجتماعات مع مسؤولين كبار من تركيا والسويد وفنلندا في بروكسل "في الأيام القادمة"، مضيفاً أنه "واثق أننا سنجد سبيلاً موحداً للمضي قدما".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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