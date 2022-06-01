سياسة
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تركيا وباكستان توقّعان 7 اتفاقيات في عدة مجالات
وقعت تركيا وباكستان، الأربعاء، 7 اتفاقيات بحضور الرئيس التركي وضيفه رئيس الوزراء الباكستاني. وشملت الاتفاقيات مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الإسكان، وإدارة الديون وآخر فني بين وزارة الخزانة والمالية التركية ووزارة الاقتصاد الباكستانية.
تركيا وباكستان توقّعان 7 اتفاقيات في عدة مجالات
شملت الاتفاقيات بين تركيا وباكستان التي أبرمها البلدان مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الإسكان وإدارة الديون / AA
1 يونيو 2022

وقعت تركيا وباكستان، الأربعاء، 7 اتفاقيات بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وضيفه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.

وأقيمت مراسم توقيع الاتفاقيات في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، عقب لقاء ثنائي بين أردوغان وشريف، ولقاء آخر على مستوى الوفود.

وشملت الاتفاقيات التي أبرمها البلدان، مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الإسكان، وبروتوكول تعاون في مجال إدارة الديون وآخر فني بين وزارة الخزانة والمالية التركية ووزارة الاقتصاد الباكستانية.

كما تضمنت مذكرتي تفاهم حول تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية، وحول التعاون الفني في مجال هندسة الطرق.

ووقع البلدان مذكرة تفاهم بين رئاسة الاستراتيجية والميزانية في رئاسة الجمهورية التركية وهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في باكستان، واتفاقية إطار برنامج تبادل المعلومات بين حكومتي البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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