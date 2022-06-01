وقعت تركيا وباكستان، الأربعاء، 7 اتفاقيات بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وضيفه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.

وأقيمت مراسم توقيع الاتفاقيات في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، عقب لقاء ثنائي بين أردوغان وشريف، ولقاء آخر على مستوى الوفود.

وشملت الاتفاقيات التي أبرمها البلدان، مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الإسكان، وبروتوكول تعاون في مجال إدارة الديون وآخر فني بين وزارة الخزانة والمالية التركية ووزارة الاقتصاد الباكستانية.

كما تضمنت مذكرتي تفاهم حول تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية، وحول التعاون الفني في مجال هندسة الطرق.

ووقع البلدان مذكرة تفاهم بين رئاسة الاستراتيجية والميزانية في رئاسة الجمهورية التركية وهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في باكستان، واتفاقية إطار برنامج تبادل المعلومات بين حكومتي البلدين.