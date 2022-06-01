سياسة
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تركيا تنتقد تصريحات ألمانية مناهِضة لها و"متحيزة" لليونان
انتقدت تركيا، تصريحات ألمانية تزعم قيام تركيا بانتهاك الأجواء اليونانية. وأكدت أنه "من غير المقبول أن تقع برلين في فخ الاستفزاز اليوناني ضد أنقرة". وأكدت تركيا أنها ستواصل الدفاع عن سيادتها ضد اليونان التي تتجاهل علاقات التحالف مع أنقرة في الناتو.
تركيا تنتقد تصريحات ألمانية مناهِضة لها و"متحيزة" لليونان
الخارجية التركية ردت على تصريحات متحدث الحكومة الألمانية "وولفغانغ بوشنر" المناهضة  لتركيا / AA
1 يونيو 2022

انتقدت تركيا، تصريحات ألمانية مناهِضة لها، وأكدت أنه "من غير المقبول أن تقع برلين في فخ الاستفزاز اليوناني ضد أنقرة".

جاء ذلك في بيان لمتحدث الخارجية تانجو بيلغيتش، الأربعاء، رداً على تصريحات متحدث الحكومة الألمانية "وولفغانغ بوشنر" ضد تركيا.

وأعرب بيلغيتش عن إدانته الشديدة ورفضه لـ"التصريحات الصادرة عن الحكومة الألمانية غير القائمة على سند".

وأضاف أنه "من غير المقبول أن تقع ألمانيا في فخ الاستفزاز اليوناني وتشارك في حملة تشويه سمعة بلادنا".

وأوضح أن اليونان هي الدولة الوحيدة في العالم التي تزعم امتلاكها مجالاً جوياً أوسع من مياهها الإقليمية.

وأكد أن تركيا ستواصل الدفاع عن سيادتها ضد اليونان التي تتجاهل علاقات التحالف مع أنقرة في الناتو، وتنتهك الأجواء التركية، وتتحرش بها عبر مقاتلاتها.

وشدد على أن "تركيا ليس لديها أطماع في أراضي أي دولة أخرى، إلا أننا لن نتجاهل إطلاقاً أي تهديد يطال شعبنا، إثر انتهاك اليونان بشكل واضح وصريح للمعاهدات الدولية الخاصة بشأن نزع السلاح ".

ودعا ألمانيا إلى الابتعاد عن "التصريحات المتحيزة" لطرف بشكل لا يتفق مع علاقات التحالف، ودعوة اليونان إلى التزام الاتفاقيات الدولية.

وكان متحدث الحكومة الألمانية، قد زعم انتهاك تركيا الأجواء اليونانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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