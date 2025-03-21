اكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الجهات التي لا تمنع الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل سوف تحاسب "أمام التاريخ وأمام ضمير الإنسانية عاجلاً أو آجلاً". وجدد تأكيده أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب أشقائها الفلسطينيين و"ستكون على الجانب الصحيح من التاريخ"، كما أشار إلى أنها ستدعم الشعب الفلسطيني المضطهد في قطاع غزة بكل قوتها.

في سياق متصل، دعت حركة حماس العرب والمسلمين إلى تحرك عاجل في المحافل الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشددة على أن استمرار المجازر يفرض "مسؤولية سياسية وأخلاقية مباشرة" على جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي للعمل على وقفها.

من جهة أخرى، قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع إن "القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفاً عسكرياً للعدو الإسرائيلي جنوبي تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي"، مضيفاً أن "هذه العملية حققت هدفها بنجاح"، مشيراً إلى أن هذه العملية هي "الثانية خلال أربع وعشرين ساعة".

على صعيد آخر، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لقادة الاتحاد الأوروبي أن موسكو واصلت هجماتها على منظومة الطاقة الأوكرانية رغم اتفاق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأمريكي دونالد ترمب على وقف الهجمات، كما شدد الرئيس الأوكراني على ضرورة توقف موسكو عن تقديم "مطالب لا طائل منها" تطيل أمد الحرب، داعياً إلى إبقاء العقوبات المفروضة على روسيا سارية حتى تبدأ الانسحاب من الأراضي الأوكرانية.

ختاماً، وقفت قاضية فيدرالية أمريكية قرار ترحيل الباحث الهندي بدر خان سوري، الذي يعمل في جامعة جورج تاون، والمتهم بـ"الدعاية لحركة حماس ومعاداة السامية". وقال محامي بدر خان إن اعتقال موكله وإصدار قرار ترحيله ينتهك حرية التعبير المنصوص عليها في المادة الأولى من الدستور الأمريكي.