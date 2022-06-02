سياسة
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رئيس البرلمان التركي يدعو فرنسا إلى مكافحة جماعية للتنظيمات الإرهابية
بعد أن أعلنت تركيا أنها بصدد تطهير حدودها من التنظيمات الإرهابية، قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، خلال لقائه رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية – التركية، جان كلود ريكور، أن بلاده تنتظر من فرنسا تعاوناً ملموساً بخصوص مكافحة الإرهاب.
رئيس البرلمان التركي يدعو فرنسا إلى مكافحة جماعية للتنظيمات الإرهابية
رئيس البرلمان التركي يقول إن بلاده تنتظر من فرنسا تعاوناً وتضامناً ملموساً بخصوص مكافحة الإرهاب  / AA
2 يونيو 2022

قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب إن بلاده تنتظر من فرنسا تعاوناً وتضامناً ملموساً بخصوص مكافحة الإرهاب وخاصة تنظيمات "PKK" و"PYD" و"YPG" و"غولن".

جاء ذلك خلال استقباله رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية – التركية، جان كلود ريكور والوفد المرافق له، الأربعاء، في العاصمة أنقرة.

وأشار شنطوب إلى أن تنظيم "PKK" استغل مناخ عدم الاستقرار في سوريا على الحدود مع تركيا، وواصل أنشطته من خلال تغيير اسمه.

ولفت إلى أنهم يتابعون بقلق التطورات المتعلقة بمعاداة الأجانب والعنصرية ومناهضة الإسلام المتصاعدة في أوروبا بالسنوات الأخيرة، مؤكداً ضرورة أن لا تشوه المخاوف الأمنية للبلدان الأوروبية مفهومها للحريات بخصوص الأديان المختلفة وممارساتها الدينية ضمن تنوع ثقافي.

وشدد شنطوب على وجوب تنفيذ مكافحة جماعية للتنظيمات الإرهابية.

من جانبه، لفت ريكور إلى أن العلاقات بين تركيا وفرنسا متجذرة للغاية، وبيّن أن فرنسا تكافح تمويل الإرهاب.

وقال: "جرت مصادرة عدة حسابات بنكية، ونواصل جهودنا بهذا الصدد، كما أننا نرا قب عن كثب مسألة جر الشباب إلى التنظيمات الإرهابية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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